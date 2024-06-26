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Тренд на снижение в индексе IPO может закончиться летом

Аналитики ожидают, что поддержку бенчмарку окажут новые размещения, дивиденды и снижение доходности облигаций
Любовь Михедова
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс IPO, куда входят эмитенты, разместившие свои акции на Мосбирже с 2022 г., с даты начала расчета, 19 апреля, по 25 июня сократился на 14,62%. Главный бенчмарк российского фондового рынка индекс Мосбиржи за это время потерял только 10,36%. По итогам торгов 25 июня бенчмарк новых эмитентов сократился к закрытию предыдущего дня на 0,09% до 872,38 пункта, индекс Мосбиржи, наоборот, вырос на 0,43% до 3111,39 пункта. Индекс IPO и индекс Мосбиржи начали снижаться 17 мая на фоне общей коррекции, с тех пор они упали на 12,95 и 11,15% соответственно.

Индекс IPO – это индикатор, который отражает общую динамику новых эмитентов на российском фондовом рынке. В него входят акции 17 компаний: ГК «Астра», «Делимобиля», Carmoney, «Диасофта», «Евротранса», Genetico, Henderson, Iva Technologies, «Кристалла», «Европлана», «МТС банка», «Мосгорломбарда», «Софтлайна», Совкомбанка, «Южуралзолота», Whoosh и «Займера». Мосбиржа будет включать новых эмитентов в базу расчета при условии достижения доли акций в свободном обращении (free-float) не менее 5% или капитализации free-float от 10 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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