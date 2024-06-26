Тренд на снижение в индексе IPO может закончиться летом

Индекс IPO, куда входят эмитенты, разместившие свои акции на Мосбирже с 2022 г., с даты начала расчета, 19 апреля, по 25 июня сократился на 14,62%. Главный бенчмарк российского фондового рынка индекс Мосбиржи за это время потерял только 10,36%. По итогам торгов 25 июня бенчмарк новых эмитентов сократился к закрытию предыдущего дня на 0,09% до 872,38 пункта, индекс Мосбиржи, наоборот, вырос на 0,43% до 3111,39 пункта. Индекс IPO и индекс Мосбиржи начали снижаться 17 мая на фоне общей коррекции, с тех пор они упали на 12,95 и 11,15% соответственно.