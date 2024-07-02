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Возможное смягчение НДПИ на уголь не поможет акциям «Распадской» и «Мечела»

Аналитики не видят драйверов для роста стоимости бумаг до конца 2024 года
Любовь Михедова
Александр Кряжев / РИА Новости

Возможное повышение пороговых цен, при превышении которых добывающим уголь компаниям будет начисляться надбавка к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), может оказать умеренно позитивное влияние на финансовые показатели «Распадской» и «Мечела», прогнозируют опрошенные «Ведомостями» эксперты. Но падение стоимости акций это не остановит, считают аналитики. Профильные ведомства могут согласовать смягчение НДПИ на коксующийся и энергетический уголь, написал 1 июля «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии по изменениям налогового законодательства.

Котировки «Распадской» снижались с 14 мая – с того момента бумаги подешевели на 9,5%. Нисходящий тренд в акциях «Мечела» длится дольше – с 14 марта. С того дня обыкновенные акции подешевели на 25,6%, «префы» – на 25,1%. С начала года стоимость акций «Распадской» снизилась на 17,3%, «Мечела» – на 29,4 и 33,3% соответственно. Индекс Мосбиржи за этот период увеличился на 2,8%, индекс металлов и добычи – на 0,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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