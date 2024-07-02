Возможное смягчение НДПИ на уголь не поможет акциям «Распадской» и «Мечела»

Котировки «Распадской» снижались с 14 мая – с того момента бумаги подешевели на 9,5%. Нисходящий тренд в акциях «Мечела» длится дольше – с 14 марта. С того дня обыкновенные акции подешевели на 25,6%, «префы» – на 25,1%. С начала года стоимость акций «Распадской» снизилась на 17,3%, «Мечела» – на 29,4 и 33,3% соответственно. Индекс Мосбиржи за этот период увеличился на 2,8%, индекс металлов и добычи – на 0,2%.