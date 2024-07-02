В «Синаре» оценили капитализацию «Промомеда» на конец года в 145 млрд рублей

По оценкам аналитиков «Синары», выручка «Промомеда» в 2024 г. вырастет на 32% и составит около 21 млрд руб. (такой же прогноз у БКС), рентабельность по EBITDA будет на уровне 38%. В период 2025–2030 гг. компания планирует вывести на рынок 29 препаратов, 19 из которых – гарантированно, поскольку они прошли почти все проверки, обращают внимание аналитики. Стратегия развития предполагает также регистрацию и реализацию инновационных запатентованных продуктов в странах Ближнего Востока и других регионах Азии, а также расширение портфеля в ЕАЭС, добавляют они. Основные риски эксперты видят в усилении конкуренции, увеличении сроков разработки препаратов и вывода их на рынок, а также в санкциях.