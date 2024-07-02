В «Синаре» оценили капитализацию «Промомеда» на конец года в 145 млрд рублей

В «Синаре» оценили капитализацию «Промомеда» на конец года в 145 млрд рублейДрайвер акций компании – ее лидерская позиция, риск – увеличение конкуренции и сроков разработки препаратов
Аналитики инвестиционного банка «Синара» оценили рыночную капитализацию биофармацевтической компании «Промомед» до привлечения капитала на конец года в 145 млрд руб. Об этом говорится в аналитической записке инвестиционного дома, которая есть у «Ведомостей». Справедливую капитализацию эксперты рассчитали по методу DCF (дисконтированный денежный поток). В конце июня аналитики БКС оценили капитал «Промомед» в 133–169 млрд руб. По их мнению, целевая капитализация компании через 12 месяцев после установки прогноза может составить 164–208 млрд руб. (+23%).
«Промомед» 28 июня объявил о том, что планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. В рамках сделки компания планирует предложить инвесторам акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии, которая составила 40 млн акций или 20% от текущего капитала. Мосбиржа включила акции «Промомеда» во второй котировальный список с 12 июля. В конце апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что компания планирует привлечь около 10 млрд руб. По подсчетам аналитиков, справедливая капитализация в 145 млрд руб. на данный момент соответствует справедливой стоимости одной акции в 0,7 руб. (на конец года) или 0,65 руб. (на текущий момент).
«Промомед» – один из лидирующих производителей фармацевтики в стране, создающий препараты на основе новых молекул, пишут аналитики «Синары». В 2022–2023 гг. компания заняла первое место по числу медицинских исследований (85), опередив таких игроков, как «Фармасинтез» и Renewal. Портфель «Промомеда» включает более 330 препаратов, 56% из них – инновационные, в том числе «Брейнмакс», «Квинсента», «Редуксин» и «Амбене Био», пишут аналитики. Основные области медицины – лечение ожирения и онкологических заболеваний, а также болезней опорно-двигательной и нервной систем.
В июне 2024 г. компания опубликовала отчетность по МСФО за 2021–2023 гг., а также за три месяца 2024 г. По итогам 2023 г. выручка «Промомеда» выросла на 17,5% год к году, до 15,84 млрд руб. Прибыль упала на 25,1%, до 2,97 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 19%, по EBITDA – 40%. По итогам I квартала 2024 г. выручка «Промомеда» выросла на 5,7% до 2,41 млрд руб. Убыток составил 442 млн руб. против убытка 289 млн руб. за аналогичный период прошлого года. На I квартал приходится наименьшая доля выручки компании за год, что связано с тенденцией тендерных закупок, которые традиционно проводятся в III–IV кварталах, объясняли ранее аналитики БКС.
По оценкам аналитиков «Синары», выручка «Промомеда» в 2024 г. вырастет на 32% и составит около 21 млрд руб. (такой же прогноз у БКС), рентабельность по EBITDA будет на уровне 38%. В период 2025–2030 гг. компания планирует вывести на рынок 29 препаратов, 19 из которых – гарантированно, поскольку они прошли почти все проверки, обращают внимание аналитики. Стратегия развития предполагает также регистрацию и реализацию инновационных запатентованных продуктов в странах Ближнего Востока и других регионах Азии, а также расширение портфеля в ЕАЭС, добавляют они. Основные риски эксперты видят в усилении конкуренции, увеличении сроков разработки препаратов и вывода их на рынок, а также в санкциях.
Демографические тренды в России благоприятствуют росту фармацевтического рынка, пишут аналитики «Синары»: с увеличением средней продолжительности жизни увеличивается население, нуждающееся в фармацевтической помощи. Удлинение всех жизненных фаз означает более долгую потребность в терапии хронических заболеваний, объясняют эксперты инвестбанка.
По данным Strategy Partners, российский фармацевтический рынок (без учета парафармацевтики, но с зарубежными препаратами) может прибавлять примерно по 9% в год, благодаря чему его емкость вырастет с 2,23 трлн руб. в 2023 г. до 4,74 трлн руб. к 2032 г. Темпы роста отечественной фармацевтики Strategy Partners оценивает выше, на уровне 10,8% в год, в том числе ввиду активной поддержки, которую государство оказывает в выводе на рынок инновационных препаратов. «Промомед» рассчитывает в 2032 г. увеличить базовый портфель с нынешних 117 молекул «в рынке» до 203, что, вероятно, поможет компании занять около 35% в релевантных сегментах, делают вывод аналитики.
АО «Промомед» на 100% принадлежит основателю и председателю совета директоров Петру Белому. Согласно данным «СПАРК Интерфакс», АО «Промомед» консолидирует ООО «Промомед рус» (R&D центр компании), ООО «Промомед ДМ» (продажи и эмитент облигаций) и АО «Биохимик» – производственную площадку в Саранске.
Компания выпускает препараты для лечения онкологии, сахарного диабета, ожирения, заболеваний нервной и опорно-двигательной систем, аутоиммунных заболеваний, инфекционных заболеваний и др. Согласно данным сайта группы, в портфеле компании более 330 лекарственных препаратов в более семи различных терапевтических областях. Более 80% производимых компанией лекарственных средств входит в государственный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).