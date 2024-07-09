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Стоит ли инвестору участвовать в IPO «Промомеда»

Аналитики оценивают справедливую стоимость компании в пределах 131–208 млрд рублей
Любовь Михедова
Софья Ермакова
По мнению аналитиков, справедливая стоимость «Промомеда» после IPO составляет от 131 млрд до 208 млрд руб./ Пресс-служба компании

Профучастники фондового рынка оценили справедливую стоимость биофармкомпании «Промомед» по итогам первичного публичного размещения акций (IPO) в диапазоне от 131 млрд до 208 млрд руб., следует из обзоров трех брокеров (есть у «Ведомостей»). Основным драйвером роста стоимости бумаг после IPO они назвали планируемый выпуск новых инновационных препаратов, но в этом же факторе кроются и важные риски, предупреждают эксперты.

IPO «Промомеда» стартовало 5 июля. В первой половине дня 8 июля книга заявок на участие в размещении уже была переподписана в рамках объявленного ценового диапазона (375–400 руб.), ранее сообщили «Ведомостям» собеседники, близкие к сделке. По словам одного из источников, в книгу вошел ряд «качественных» институциональных инвесторов – итого уже не меньше 10 имен. Размещение продлится до 11 июля, торги могут начаться на следующий день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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