Стоит ли инвестору участвовать в IPO «Промомеда»Аналитики оценивают справедливую стоимость компании в пределах 131–208 млрд рублей
Профучастники фондового рынка оценили справедливую стоимость биофармкомпании «Промомед» по итогам первичного публичного размещения акций (IPO) в диапазоне от 131 млрд до 208 млрд руб., следует из обзоров трех брокеров (есть у «Ведомостей»). Основным драйвером роста стоимости бумаг после IPO они назвали планируемый выпуск новых инновационных препаратов, но в этом же факторе кроются и важные риски, предупреждают эксперты.
IPO «Промомеда» стартовало 5 июля. В первой половине дня 8 июля книга заявок на участие в размещении уже была переподписана в рамках объявленного ценового диапазона (375–400 руб.), ранее сообщили «Ведомостям» собеседники, близкие к сделке. По словам одного из источников, в книгу вошел ряд «качественных» институциональных инвесторов – итого уже не меньше 10 имен. Размещение продлится до 11 июля, торги могут начаться на следующий день.