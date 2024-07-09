Стоит ли инвестору участвовать в IPO «Промомеда»

IPO «Промомеда» стартовало 5 июля. В первой половине дня 8 июля книга заявок на участие в размещении уже была переподписана в рамках объявленного ценового диапазона (375–400 руб.), ранее сообщили «Ведомостям» собеседники, близкие к сделке. По словам одного из источников, в книгу вошел ряд «качественных» институциональных инвесторов – итого уже не меньше 10 имен. Размещение продлится до 11 июля, торги могут начаться на следующий день.