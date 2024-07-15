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Что происходило на российском фондовом рынке с 8 по 12 июля

До заседания ЦБ индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2900–3100 пунктов, ожидают эксперты
Софья Ермакова
Любовь Михедова
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс Мосбиржи за неделю с 8 по 12 июля снизился на 5,6% до 2973,21 пункта. В эти дни на фондовом рынке наблюдалась повышенная волатильность. 11 июля индекс Мосбиржи впервые за год вплотную подошел к психологической отметке 2900 пунктов (в последний раз так близко к ней бенчмарк находился 14 июля 2023 г. на уровне 2902,72 пункта). В тот же день он полностью отыграл падение, выйдя в плюс к предыдущему торговому дню: индекс дошел до 2992,21 пункта (+0,6%).

Лидерами роста в индексе по итогам недели стали бумаги Positive Technologies (+1,2%), «Полюса» (+0,7%), привилегированные акции «Татнефти» (+0,5%), бумаги «Совкомфлота» (+0,5%) и акции ПИК (+0,4%). Среди аутсайдеров оказались «префы» «Башнефти» (-14,2%), «обычки» Fesco (-5,6%), «Евротранса» (-4,9%), ОГК-2 (-3,9%) и «ЭЛ5-энерго» (-3,8%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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