Что происходило на российском фондовом рынке с 8 по 12 июля

Что происходило на российском фондовом рынке с 8 по 12 июляДо заседания ЦБ индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2900–3100 пунктов, ожидают эксперты
Индекс Мосбиржи за неделю с 8 по 12 июля снизился на 5,6% до 2973,21 пункта. В эти дни на фондовом рынке наблюдалась повышенная волатильность. 11 июля индекс Мосбиржи впервые за год вплотную подошел к психологической отметке 2900 пунктов (в последний раз так близко к ней бенчмарк находился 14 июля 2023 г. на уровне 2902,72 пункта). В тот же день он полностью отыграл падение, выйдя в плюс к предыдущему торговому дню: индекс дошел до 2992,21 пункта (+0,6%).
Лидерами роста в индексе по итогам недели стали бумаги Positive Technologies (+1,2%), «Полюса» (+0,7%), привилегированные акции «Татнефти» (+0,5%), бумаги «Совкомфлота» (+0,5%) и акции ПИК (+0,4%). Среди аутсайдеров оказались «префы» «Башнефти» (-14,2%), «обычки» Fesco (-5,6%), «Евротранса» (-4,9%), ОГК-2 (-3,9%) и «ЭЛ5-энерго» (-3,8%).