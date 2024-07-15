Что происходило на российском фондовом рынке с 8 по 12 июля

Индекс Мосбиржи за неделю с 8 по 12 июля снизился на 5,6% до 2973,21 пункта. В эти дни на фондовом рынке наблюдалась повышенная волатильность. 11 июля индекс Мосбиржи впервые за год вплотную подошел к психологической отметке 2900 пунктов (в последний раз так близко к ней бенчмарк находился 14 июля 2023 г. на уровне 2902,72 пункта). В тот же день он полностью отыграл падение, выйдя в плюс к предыдущему торговому дню: индекс дошел до 2992,21 пункта (+0,6%).