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Альфа-банк распродал выпуск кредитных ЦФА за три дня до конца размещения

Это первые на рынке ЦФА, привязанные к уже выданному кредиту
Любовь Михедова
Для банков развитие кредитных ЦФА открывает возможность частично разгрузить собственный баланс/ Максим Стулов / Ведомости

Альфа-банк продал 100% объема первого банковского выпуска кредитных цифровых финансовых активов (ЦФА) для ранее выданного кредита на платформе «А-токен» за три дня до конца размещения. Объем выпуска составил 100 млн руб., стоимость токена – 1000 руб. Новый инструмент позволяет инвесторам вложиться в конкретный продукт из портфеля корпоративных кредитов банка, сообщили «Ведомостям» в Альфа-банке.

Дебютный выпуск ЦФА привязан к кредиту, выданному Альфа-банком компании «РЕСО-лизинг» в 2022 г. Владельцы токенов будут получать ежемесячный купон, привязанный к ключевой ставке Банка России (16% на текущий момент). Размер купона будет меняться вместе со ставкой, как у флоатеров, уточнили в банке. Срок обращения инструмента составит 10 месяцев с ежеквартальной амортизацией номинала при дюрации около пяти месяцев. Планируется, что ЦФА будут погашены 15 мая 2025 г. Размещение выпуска стартовало 19 июля и должно было продлиться до 26 июля. Токены могли купить только квалифицированные инвесторы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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