Альфа-банк распродал выпуск кредитных ЦФА за три дня до конца размещения

Альфа-банк распродал выпуск кредитных ЦФА за три дня до конца размещенияЭто первые на рынке ЦФА, привязанные к уже выданному кредиту
Альфа-банк продал 100% объема первого банковского выпуска кредитных цифровых финансовых активов (ЦФА) для ранее выданного кредита на платформе «А-токен» за три дня до конца размещения. Объем выпуска составил 100 млн руб., стоимость токена – 1000 руб. Новый инструмент позволяет инвесторам вложиться в конкретный продукт из портфеля корпоративных кредитов банка, сообщили «Ведомостям» в Альфа-банке.
Дебютный выпуск ЦФА привязан к кредиту, выданному Альфа-банком компании «РЕСО-лизинг» в 2022 г. Владельцы токенов будут получать ежемесячный купон, привязанный к ключевой ставке Банка России (16% на текущий момент). Размер купона будет меняться вместе со ставкой, как у флоатеров, уточнили в банке. Срок обращения инструмента составит 10 месяцев с ежеквартальной амортизацией номинала при дюрации около пяти месяцев. Планируется, что ЦФА будут погашены 15 мая 2025 г. Размещение выпуска стартовало 19 июля и должно было продлиться до 26 июля. Токены могли купить только квалифицированные инвесторы.