Альфа-банк распродал выпуск кредитных ЦФА за три дня до конца размещения

Дебютный выпуск ЦФА привязан к кредиту, выданному Альфа-банком компании «РЕСО-лизинг» в 2022 г. Владельцы токенов будут получать ежемесячный купон, привязанный к ключевой ставке Банка России (16% на текущий момент). Размер купона будет меняться вместе со ставкой, как у флоатеров, уточнили в банке. Срок обращения инструмента составит 10 месяцев с ежеквартальной амортизацией номинала при дюрации около пяти месяцев. Планируется, что ЦФА будут погашены 15 мая 2025 г. Размещение выпуска стартовало 19 июля и должно было продлиться до 26 июля. Токены могли купить только квалифицированные инвесторы.