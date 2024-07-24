На внебиржевой рынок Мосбиржи пришло уже 36 000 частных инвесторов

Среди инструментов площадки наибольшей популярностью пользуются акции радиотехнического предприятия «Нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина» (доля в общем обороте – 12,6%), холдинга «Городские инновационные технологии», работающего в сфере ЖКХ и городского хозяйства (11,4%) и ритейлера «Обувь России» (10,1%), рассказал представитель Мосбиржи. В топ-10 востребованных бумаг также входят привилегированные акции «дочки» «Совкомфлота» «Новошип» (9,4%), обыкновенные акции энергокомпании «Форвард энерго» (8,5%), «обычки» и «префы» оптического предприятия «Красногорский завод им. С. А. Зверева» (7 и 4,2% соответственно), бумаги нефтяной компании «Славнефть» (5,6%), судоходной компании «Волжское пароходство» (5,1%) и «префы» нефтехимической «дочки» «Башнефти» «Уфаоргсинтез» (2,9%).