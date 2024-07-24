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На внебиржевой рынок Мосбиржи пришло уже 36 000 частных инвесторов

Новая платформа для pre-IPO даст ему новый импульс к развитию
Софья Ермакова
Алексей Орлов / Ведомости

На внебиржевом рынке акций с центральным контрагентом (OTC с ЦК) совершили сделки уже более 36 000 частных инвесторов. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Мосбиржи. Общий объем операций с момента запуска сервиса в апреле 2023 г. превысил 114 млрд руб. В середине апреля сумма составляла 83 млрд руб., сообщала пресс-служба, т. е. рост рынка за 3,5 месяца составил 37,4%.

Среди инструментов площадки наибольшей популярностью пользуются акции радиотехнического предприятия «Нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина» (доля в общем обороте – 12,6%), холдинга «Городские инновационные технологии», работающего в сфере ЖКХ и городского хозяйства (11,4%) и ритейлера «Обувь России» (10,1%), рассказал представитель Мосбиржи. В топ-10 востребованных бумаг также входят привилегированные акции «дочки» «Совкомфлота» «Новошип» (9,4%), обыкновенные акции энергокомпании «Форвард энерго» (8,5%), «обычки» и «префы» оптического предприятия «Красногорский завод им. С. А. Зверева» (7 и 4,2% соответственно), бумаги нефтяной компании «Славнефть» (5,6%), судоходной компании «Волжское пароходство» (5,1%) и «префы» нефтехимической «дочки» «Башнефти» «Уфаоргсинтез» (2,9%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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