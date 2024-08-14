Ралли в котировках ОФЗ близится к окончанию

В конце июля полугодовой спад на рынке ОФЗ сменился двухнедельным ралли – с 30 июля по 9 августа индекс RGBI, включающий 23 наиболее ликвидные гособлигации, вырос на 4,3% до 107,3 пункта. Доходность бондов в его составе за это время упала на 98 базисных пунктов (б. п.). Но 12 августа подорожание внезапно прекратилось: бенчмарк потерял 0,3%, снизившись до 106,96 пункта, а доходность по нему выросла на 10 б. п. По словам экспертов, смена тренда закономерна и спад закрепится – ЦБ ужесточил риторику.