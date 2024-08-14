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Ралли в котировках ОФЗ близится к окончанию

Потенциал роста цен сейчас ограничен, но волатильность на рынке может сохраниться
Софья Ермакова
Инвесторам нужно учитывать, что исторически темпы роста цен в августе снижаются из-за сезонных факторов/ Максим Стулов / Ведомости

В конце июля полугодовой спад на рынке ОФЗ сменился двухнедельным ралли – с 30 июля по 9 августа индекс RGBI, включающий 23 наиболее ликвидные гособлигации, вырос на 4,3% до 107,3 пункта. Доходность бондов в его составе за это время упала на 98 базисных пунктов (б. п.). Но 12 августа подорожание внезапно прекратилось: бенчмарк потерял 0,3%, снизившись до 106,96 пункта, а доходность по нему выросла на 10 б. п. По словам экспертов, смена тренда закономерна и спад закрепится – ЦБ ужесточил риторику.

По итогам 13 августа индекс снова начал расти – на 0,18% до 107,15 пункта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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