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«БКС форекс» и «Альфа-форекс» начнут торговать форвардами на иностранные акции

Это может «вернуть» российских «неквалов» на рынок американских бумаг и перезагрузить рынок легального форекса
Михаил Кузнецов
На рынке форекс торговля идет практически круглосуточно/ Андрей Гордеев / Ведомости

В сентябре «БКС форекс» и «Альфа-форекс» планируют запустить возможность торговли новым продуктом – CFD (contract for differences, контракт на разницу цен) на иностранные бумаги, рассказали «Ведомостям» их представители. Эти инструменты дадут доступ к торговле иностранными бумагами, индексами и товарами без приобретения самих активов. Неквалифицированные инвесторы смогут получить доступ к инструментам после прохождения тестирования у форекс-дилера. В России сейчас всего четыре игрока с лицензией ЦБ на этом рынке. Кроме «БКС форекс» и «Альфа-форекс» аккредитованы «ВТБ форекс» и «Финам форекс».

На первом этапе «БКС форекс» планирует запустить CFD на 50 акций крупнейших по капитализации компаний из S&P 500. Далее, по словам представителя компании, список будет расширяться. «Альфа-форекс» формирует ассортимент для инвесторов из CFD на акции Apple, Tesla, Amazon, NVIDIA, Microsoft и Google, а также индексы S&P 500 и Dow Jones, нефть Brent, золото и серебро. Среди инструментов «Альфа-форекс» также будут CFD на ценные бумаги Сбербанка и «Новатэка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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