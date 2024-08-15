«БКС форекс» и «Альфа-форекс» начнут торговать форвардами на иностранные акции

В сентябре «БКС форекс» и «Альфа-форекс» планируют запустить возможность торговли новым продуктом – CFD (contract for differences, контракт на разницу цен) на иностранные бумаги, рассказали «Ведомостям» их представители. Эти инструменты дадут доступ к торговле иностранными бумагами, индексами и товарами без приобретения самих активов. Неквалифицированные инвесторы смогут получить доступ к инструментам после прохождения тестирования у форекс-дилера. В России сейчас всего четыре игрока с лицензией ЦБ на этом рынке. Кроме «БКС форекс» и «Альфа-форекс» аккредитованы «ВТБ форекс» и «Финам форекс».