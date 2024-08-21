Инвесторы продолжают защищаться от геополитики в золоте

Стоимость декабрьского фьючерса на золото 20 июля достигла исторического максимума и торговалась выше $2570 за тройскую унцию. Всего с начала года цена дериватива на драгметалл выросла на 23%, обогнав большинство других сырьевых активов. Например, стоимость контракта на нефть марки Brent за этот период увеличилась меньше чем на 2%, а товарный индекс S&P GSCI не прибавил и 1%.