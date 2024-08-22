Перспективы акций «Европлана» зависят от дисциплины заемщиков в сегменте МСБ

Перспективы акций «Европлана» зависят от дисциплины заемщиков в сегменте МСБТем не менее эксперты видят потенциал роста стоимости акций лизинговой компании на уровне 36–63%
Результаты «Европлана» по МСФО за первое полугодие оказались ожидаемо сильными, но инвесторы разочарованы ухудшением прогноза менеджмента на 2024 г. За последние два дня акции компании упали на 7% до 773 руб. Индекс Мосбиржи за это время потерял всего 0,01%.
Чистая прибыль компании в первом полугодии подскочила на 25% год к году и составила 8,8 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 49% до 12 млрд руб., чистый непроцентный доход вырос на 18% до 7 млрд руб. Лизинговый портфель с начала года вырос на 12% и составил 256,7 млрд руб., капитал – на 14,7% до 51,3 млрд руб. Компания сохраняет высокую операционную эффективность при рентабельности капитала на уровне 37%.
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