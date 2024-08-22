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Перспективы акций «Европлана» зависят от дисциплины заемщиков в сегменте МСБ

Тем не менее эксперты видят потенциал роста стоимости акций лизинговой компании на уровне 36–63%
Михаил Кузнецов
Рост доходов «Европлана» остаются достаточно высокими/ Алексей Орлов / Ведомости

Результаты «Европлана» по МСФО за первое полугодие оказались ожидаемо сильными, но инвесторы разочарованы ухудшением прогноза менеджмента на 2024 г. За последние два дня акции компании упали на 7% до 773 руб. Индекс Мосбиржи за это время потерял всего 0,01%.

Чистая прибыль компании в первом полугодии подскочила на 25% год к году и составила 8,8 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 49% до 12 млрд руб., чистый непроцентный доход вырос на 18% до 7 млрд руб. Лизинговый портфель с начала года вырос на 12% и составил 256,7 млрд руб., капитал – на 14,7% до 51,3 млрд руб. Компания сохраняет высокую операционную эффективность при рентабельности капитала на уровне 37%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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