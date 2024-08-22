Перспективы акций «Европлана» зависят от дисциплины заемщиков в сегменте МСБ

Чистая прибыль компании в первом полугодии подскочила на 25% год к году и составила 8,8 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 49% до 12 млрд руб., чистый непроцентный доход вырос на 18% до 7 млрд руб. Лизинговый портфель с начала года вырос на 12% и составил 256,7 млрд руб., капитал – на 14,7% до 51,3 млрд руб. Компания сохраняет высокую операционную эффективность при рентабельности капитала на уровне 37%.