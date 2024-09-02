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Что будет происходить на фондовом рынке со 2 по 8 сентября

Отсутствие большого количества корпоративных событий не дает поводов для роста индекса Мосбиржи
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Индекс Мосбиржи за неделю с 26 по 30 августа снизился на 0,46% до 2650,32 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС не изменился, составив 915,6 пункта. Лидерами роста за неделю стали бумаги «Новатэка» (+5,7%), «Газпрома» (+5,3%), «Аэрофлота» (+1,4%) и «Интер РАО» (+1,1%). В аутсайдерах оказались бумаги Segezha Group (-37,1%), Globaltrans (-15,7%), «Самолета» (-12,3%), АФК «Система» (-11,6%) и привилегированные акции «Мечела» (-11,4%).

Рост стоимости бумаг «Новатэка» может быть связан с предписанием ЦБ, о котором стало известно на прошлых выходных, пишут аналитики «Т-инвестиций». Регулятор дополнил требование об обособлении российских ценных бумаг на счетах доверительного управления, если они куплены у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 г. Теперь их можно продать только по специальному разрешению регулятора. Также на минувшей неделе совет директоров «Новатэка» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в размере 35,5 руб. на акцию (3,6% дивдоходности).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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