Что будет происходить на фондовом рынке со 2 по 8 сентября

Рост стоимости бумаг «Новатэка» может быть связан с предписанием ЦБ, о котором стало известно на прошлых выходных, пишут аналитики «Т-инвестиций». Регулятор дополнил требование об обособлении российских ценных бумаг на счетах доверительного управления, если они куплены у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 г. Теперь их можно продать только по специальному разрешению регулятора. Также на минувшей неделе совет директоров «Новатэка» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в размере 35,5 руб. на акцию (3,6% дивдоходности).