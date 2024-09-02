Что будет происходить на фондовом рынке со 2 по 8 сентября

Что будет происходить на фондовом рынке со 2 по 8 сентябряОтсутствие большого количества корпоративных событий не дает поводов для роста индекса Мосбиржи
Индекс Мосбиржи за неделю с 26 по 30 августа снизился на 0,46% до 2650,32 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС не изменился, составив 915,6 пункта. Лидерами роста за неделю стали бумаги «Новатэка» (+5,7%), «Газпрома» (+5,3%), «Аэрофлота» (+1,4%) и «Интер РАО» (+1,1%). В аутсайдерах оказались бумаги Segezha Group (-37,1%), Globaltrans (-15,7%), «Самолета» (-12,3%), АФК «Система» (-11,6%) и привилегированные акции «Мечела» (-11,4%).
Рост стоимости бумаг «Новатэка» может быть связан с предписанием ЦБ, о котором стало известно на прошлых выходных, пишут аналитики «Т-инвестиций». Регулятор дополнил требование об обособлении российских ценных бумаг на счетах доверительного управления, если они куплены у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 г. Теперь их можно продать только по специальному разрешению регулятора. Также на минувшей неделе совет директоров «Новатэка» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в размере 35,5 руб. на акцию (3,6% дивдоходности).