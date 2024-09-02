Мосбиржа предложит ЦБ открыть «неквалам» доступ к ПИФам с плечом

«Мы хотели бы эту дискуссию с регулятором начать. Нам кажется, что индустрия созрела для того, чтобы предлагать такие инструменты, в том числе неквалифицированным инвесторам через тестирование», – заявил Блохин. Стоимость чистых активов (СЧА) биржевых фондов и объем торгов их паями во II квартале 2024 г. выросли в 3 раза в годовом выражении до 480 млрд и 2,36 трлн руб. соответственно, следует из презентации Мосбиржи, представленной на семинаре. Число пайщиков достигло 5,3 млн человек.