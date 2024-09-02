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/ Инвестиции

Мосбиржа предложит ЦБ открыть «неквалам» доступ к ПИФам с плечом

Мнения экспертов о своевременности этого решения разделились
Софья Ермакова
Алексей Орлов / Ведомости

Неквалифицированным инвесторам следует разрешить покупать паи инвестиционных фондов (ПИФ), использующих кредитное плечо, заявил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин на семинаре «Медиадни 2024». Биржа предложит ЦБ давать «неквалам» такую возможность после прохождения обязательного тестирования.

«Мы хотели бы эту дискуссию с регулятором начать. Нам кажется, что индустрия созрела для того, чтобы предлагать такие инструменты, в том числе неквалифицированным инвесторам через тестирование», – заявил Блохин. Стоимость чистых активов (СЧА) биржевых фондов и объем торгов их паями во II квартале 2024 г. выросли в 3 раза в годовом выражении до 480 млрд и 2,36 трлн руб. соответственно, следует из презентации Мосбиржи, представленной на семинаре. Число пайщиков достигло 5,3 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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