Мосбиржа предложит ЦБ открыть «неквалам» доступ к ПИФам с плечом

Мосбиржа предложит ЦБ открыть «неквалам» доступ к ПИФам с плечомМнения экспертов о своевременности этого решения разделились
Неквалифицированным инвесторам следует разрешить покупать паи инвестиционных фондов (ПИФ), использующих кредитное плечо, заявил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин на семинаре «Медиадни 2024». Биржа предложит ЦБ давать «неквалам» такую возможность после прохождения обязательного тестирования.
«Мы хотели бы эту дискуссию с регулятором начать. Нам кажется, что индустрия созрела для того, чтобы предлагать такие инструменты, в том числе неквалифицированным инвесторам через тестирование», – заявил Блохин. Стоимость чистых активов (СЧА) биржевых фондов и объем торгов их паями во II квартале 2024 г. выросли в 3 раза в годовом выражении до 480 млрд и 2,36 трлн руб. соответственно, следует из презентации Мосбиржи, представленной на семинаре. Число пайщиков достигло 5,3 млн человек.