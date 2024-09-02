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Аналитики: результаты НЛМК позволяют надеяться на промежуточные дивиденды

Но пока выплаты остаются под вопросом
Софья Ермакова
Евгений Разумный / Ведомости

Финансовое состояние Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) по итогам первого полугодия 2024 г. достаточно комфортное, чтобы выплатить дивиденды за этот период, считают эксперты. Как пишут аналитики БКС, компания представила неплохие результаты за первое полугодие, превзойдя их прогнозы по прибыли (82 млрд руб.), при этом FCF (68 млрд руб.) оказался на уровне ожиданий. Аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин оценивает результаты нейтрально – по динамике они примерно совпали с тем, что отразила отчетность конкурентов «Северстали» и ММК. Выручка НЛМК (518 млрд руб.) на 5% превысила прогноз аналитика, EBITDA (156–157 млрд руб.) – на 2%. Финансовое положение компании устойчивое – на это указывает наличие стабильного денежного потока и чистой денежной позиции, говорит старший аналитик УК «Первая» Иван Авсейко. НЛМК активно сокращает общий долг, в результате чего уплаченные по итогам первого полугодия проценты составили 600 млн руб. против 2,2 млрд в прошлом году, добавил аналитик «Велес капитала» Василий Данилов.

Тем не менее вопрос о дивидендных выплатах остается открытым: нет ясности, будет ли НЛМК их выплачивать на квартальной или на полугодовой основе, отмечают аналитики Альфа-банка. Рассчитывать на полугодовые дивиденды пока не стоит, так как добытчик остается одной из немногих крупных компаний сектора, раскрывающей минимальный объем информации, считает Данилов. Компания не публикует операционные данные и сегментную разбивку, пояснил Авсейко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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