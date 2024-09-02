Аналитики: результаты НЛМК позволяют надеяться на промежуточные дивиденды

Финансовое состояние Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) по итогам первого полугодия 2024 г. достаточно комфортное, чтобы выплатить дивиденды за этот период, считают эксперты. Как пишут аналитики БКС, компания представила неплохие результаты за первое полугодие, превзойдя их прогнозы по прибыли (82 млрд руб.), при этом FCF (68 млрд руб.) оказался на уровне ожиданий. Аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин оценивает результаты нейтрально – по динамике они примерно совпали с тем, что отразила отчетность конкурентов «Северстали» и ММК. Выручка НЛМК (518 млрд руб.) на 5% превысила прогноз аналитика, EBITDA (156–157 млрд руб.) – на 2%. Финансовое положение компании устойчивое – на это указывает наличие стабильного денежного потока и чистой денежной позиции, говорит старший аналитик УК «Первая» Иван Авсейко. НЛМК активно сокращает общий долг, в результате чего уплаченные по итогам первого полугодия проценты составили 600 млн руб. против 2,2 млрд в прошлом году, добавил аналитик «Велес капитала» Василий Данилов.