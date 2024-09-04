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Инвесторы в корпоративные бонды требуют повышенную премию за риск

Тренд связан не только с жесткой ДКП, но и с ростом налогов и трудностями в расчетах
Софья Ермакова
Евгений Разумный / Ведомости

Настрой рынка на повышение ключевой ставки спровоцировал ускоренный рост доходностей на всем рынке корпоративного долга во II квартале 2024 г., но спреды между бондами эмитентов с наивысшим кредитным рейтингом и остальными облигациями начали расширяться, следует из бюллетеня долгового рынка, подготовленного АКРА. Индекс доходностей Cbonds для первой категории (ААА) за три месяца прибавил 186 базисных пунктов, в то время как для второго эшелона (от АА+ до А-) рост составил 216 б. п., а для третьего (BBB+ и ниже) – 222 б. п.

Помимо ожиданий роста ставки спреды расширяет переоценка рисков корпоративного долга на фоне грядущих изменений в фискальной политике (в частности, повышения налога на прибыль) и трудности с проведением международных расчетов, считают аналитики АКРА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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