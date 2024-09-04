Инвесторы в корпоративные бонды требуют повышенную премию за риск

Настрой рынка на повышение ключевой ставки спровоцировал ускоренный рост доходностей на всем рынке корпоративного долга во II квартале 2024 г., но спреды между бондами эмитентов с наивысшим кредитным рейтингом и остальными облигациями начали расширяться, следует из бюллетеня долгового рынка, подготовленного АКРА. Индекс доходностей Cbonds для первой категории (ААА) за три месяца прибавил 186 базисных пунктов, в то время как для второго эшелона (от АА+ до А-) рост составил 216 б. п., а для третьего (BBB+ и ниже) – 222 б. п.