Стоимость юаневой ликвидности на Мосбирже выросла до рекордных 212,08% годовых

Валютный рынок в России сейчас фактически разделен на три сегмента – биржевой, внебиржевой и офшорный, говорил ранее Сусин «Ведомостям». Они хоть и взаимосвязаны, но каналы перетока ликвидности между ними ограничены ростом транзакционных издержек на фоне роста внешних ограничений, замечал он. На Мосбирже сохраняется большое предложение юаня – его там продают экспортеры в соответствии со своими обязательствами по продаже валютной выручки и Центробанк в рамках бюджетного правила и зеркалирования операций ФНБ, объяснял экономист, но часть игроков ушла с биржи из-за страха вторичных ограничений.