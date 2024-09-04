Стоимость юаневой ликвидности на Мосбирже выросла до рекордных 212,08% годовых

Стоимость юаневой ликвидности на Мосбирже выросла до рекордных 212,08% годовыхЭто может быть связано с растущими затруднениями в перераспределении валюты КНР
Ставка RUSFAR CNY, которая отражает стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке Мосбиржи, выросла за сутки в 3,5 раза до рекордных 212,08% годовых.
Новый эпизод дефицита юаневой ликвидности продолжается с 30 августа, когда RUSFAR CNY взлетела с 8,49 до 42,15%. Обычно ставка привлечения и размещения китайской валюты на Мосбирже превышает 10% лишь в редкие дни. Но после подпадания Мосбиржи под санкции США в июне эпизоды дефицита, когда RUSFAR CNY увеличивается до двухзначных, а теперь и трехзначных цифр, стали регулярными. Предыдущий эпизод дефицита был 6-7 августа, в эти дни RUSFAR CNY была на уровне 14,71-20,19%.
Дефицит юаневой ликвидности не говорит о том, что юани в России закончились. Такие эпизоды могут быть связаны с неравномерным распределением юаней между банками, а также с растущими затруднениями в перераспределении валюты КНР между ними, говорил ранее «Ведомостям» главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.
Судя по динамике ставок, ситуация с ликвидностью в юанях остается острой и перспектив ее улучшения в ближайшее время в Сбербанке пока не видят, заявил на Восточном экономическом форуме старший вице-президент банка Тарас Скворцов. «Конечно, спасибо регулятору, потому что он периодически выходит на рынок, и за счет увеличения лимита свопов помогает этот пожар тушить, но на систематической основе пока дефицит остается», – констатировал он (цитата по «Интерфаксу»).
4 августа Минфин объявил, что с 6 сентября более чем в 7 раз увеличит покупку юаней и золота по бюджетном правилу – до 8,2 млрд руб. в день. Операции будут проводиться по 4 октября. Совокупный объем средств, направляемых на покупку валюты и золота, составит 172,9 млрд руб.
Решение Минфина уберет навес предложения юаня на Мосбирже с учетом того, что Центробанк продает китайской валюты на торговой площадке на 8,4 млрд руб. в день, т. е. чистые продажи юаней со стороны регулятора практически обнулятся, написал в своем Telegram-канале TruEcon экономист Егор Сусин. С начала августа по начало сентября чистые продажи юаней со стороны ЦБ составляли 7,3 млрд руб. в день.
4 сентября юань на Московской бирже торгуется в широком диапазоне 12,08–12,9 руб./юань. Курс доллара США на этот день Банк России установил на отметке 88,6 руб./$ на основе данных банков на внебиржевом рынке. Официальный курс евро составил 97,8 руб./евро.
Валютный рынок в России сейчас фактически разделен на три сегмента – биржевой, внебиржевой и офшорный, говорил ранее Сусин «Ведомостям». Они хоть и взаимосвязаны, но каналы перетока ликвидности между ними ограничены ростом транзакционных издержек на фоне роста внешних ограничений, замечал он. На Мосбирже сохраняется большое предложение юаня – его там продают экспортеры в соответствии со своими обязательствами по продаже валютной выручки и Центробанк в рамках бюджетного правила и зеркалирования операций ФНБ, объяснял экономист, но часть игроков ушла с биржи из-за страха вторичных ограничений.