НРД создаст единую витрину паевых инвестфондов

Группа Мосбиржи укрепляет позиции на рынке коллективных инвестиций. Входящий в группу НРД запустил электронную площадку «Платформа ПИФ», которая может стать единой витриной паевых инвестфондов (ПИФ) российских управляющих компаний (УК). «Платформа ПИФ» – это кабинет, где УК могут разместить свои фонды, брокеры – добавить их к себе в приложение, а инвесторы – купить. Уже 22 УК и более 40 брокеров подключились к сервису НРД и дают своим инвесторам возможность приобрести через него паи. Об этом «Ведомостям» рассказала директор по развитию корпоративных продуктов НРД Анна Володина.