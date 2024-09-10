ЦБ начнет следить за сделками на рынке ЦФА в режиме реального времени

ЦБ начнет следить за сделками на рынке ЦФА в режиме реального времениЭто позволит снизить регуляторную нагрузку на платформы и повысить доверие инвесторов
Операторы информационных систем (ОИС) по выпуску ЦФА дадут Банку России онлайн-доступ к информации о сделках, эмитентах и покупателях. Платформа «Атомайз» уже создала такой инструмент, а «СПБ биржа», «ЦФА хаб», «Токеон», «Мастерчейн» и «Лайтхаус» планируют его запуск, сообщили «Ведомостям» их представители. По словам источника «Ведомостей» в одном из ОИСов, ЦБ уже договорился об организации онлайн-мониторинга со всеми платформами – сейчас каждая из них обсуждает с регулятором конкретные форматы передачи данных. Операторы выражают заинтересованность в развитии такого механизма взаимодействия с Банком России, подтвердил представитель регулятора.
О пилотном проекте с «Атомайзом» впервые рассказала заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка регулятора Кристина Алешина на форуме АКРА «Цифровые финансы». Платформа развернула «витрину данных», где регулятор в режиме реального времени следит за информацией о сделках, пояснила Алешина. «Надзорную отчетность мы получаем через 15 дней после отчетной даты, а здесь мы видим [данные] каждый день онлайн. Зашли и посмотрели. Мы такие же письма написали и другим коллегам с просьбой рассмотреть этот процесс. Потому что это будет на благо всем – и самим поднадзорным, и ЦБ, и инвесторам», – рассказала Алешина.