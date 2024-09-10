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ЦБ начнет следить за сделками на рынке ЦФА в режиме реального времени

Это позволит снизить регуляторную нагрузку на платформы и повысить доверие инвесторов
Софья Ермакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Операторы информационных систем (ОИС) по выпуску ЦФА дадут Банку России онлайн-доступ к информации о сделках, эмитентах и покупателях. Платформа «Атомайз» уже создала такой инструмент, а «СПБ биржа», «ЦФА хаб», «Токеон», «Мастерчейн» и «Лайтхаус» планируют его запуск, сообщили «Ведомостям» их представители. По словам источника «Ведомостей» в одном из ОИСов, ЦБ уже договорился об организации онлайн-мониторинга со всеми платформами – сейчас каждая из них обсуждает с регулятором конкретные форматы передачи данных. Операторы выражают заинтересованность в развитии такого механизма взаимодействия с Банком России, подтвердил представитель регулятора.

О пилотном проекте с «Атомайзом» впервые рассказала заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка регулятора Кристина Алешина на форуме АКРА «Цифровые финансы». Платформа развернула «витрину данных», где регулятор в режиме реального времени следит за информацией о сделках, пояснила Алешина. «Надзорную отчетность мы получаем через 15 дней после отчетной даты, а здесь мы видим [данные] каждый день онлайн. Зашли и посмотрели. Мы такие же письма написали и другим коллегам с просьбой рассмотреть этот процесс. Потому что это будет на благо всем – и самим поднадзорным, и ЦБ, и инвесторам», – рассказала Алешина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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