ЦБ начнет следить за сделками на рынке ЦФА в режиме реального времени

О пилотном проекте с «Атомайзом» впервые рассказала заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка регулятора Кристина Алешина на форуме АКРА «Цифровые финансы». Платформа развернула «витрину данных», где регулятор в режиме реального времени следит за информацией о сделках, пояснила Алешина. «Надзорную отчетность мы получаем через 15 дней после отчетной даты, а здесь мы видим [данные] каждый день онлайн. Зашли и посмотрели. Мы такие же письма написали и другим коллегам с просьбой рассмотреть этот процесс. Потому что это будет на благо всем – и самим поднадзорным, и ЦБ, и инвесторам», – рассказала Алешина.