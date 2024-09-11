Власти вывели часть бумаг российских инвесторов из-под обязательного обособления

Власти вывели часть бумаг российских инвесторов из-под обязательного обособленияДля еврооблигаций и замещающих бондов дата отсечки для особого учета сдвинулась на год
Президент Владимир Путин новым указом вывел из-под обязательного обособления часть ценных бумаг, купленных российскими инвесторами у «недружественных». «Ведомости» ознакомились с документом, который президент подписал 9 сентября. Для еврооблигаций и замещающих бондов указ № 767 устанавливает иную дату отсечки для попадания в обособленный учет, чем для акций, паев, ОФЗ и других облигаций: теперь это 3 марта 2023 г. вместо 1 марта 2022 г., как было раньше для всех бумаг. Условия для обособления остальных финансовых инструментов остались прежними.
По указу президента от 3 марта 2023 г. № 138 обособленному учету изначально подлежали российские акции, паи, ОФЗ и корпоративные облигации (в том числе евробонды и замещающие бумаги), если они приобретены инвестором после 1 марта 2022 г. у недружественных лиц и переведены в российский депозитарий из иностранной инфраструктуры или с открытого в России счета депо иностранного номинального/уполномоченного держателя. Сделки с такими бумагами совершаются на основании разрешений, которые выдает ЦБ или правкомиссия, причем покупатель также будет вынужден получать разрешение на дальнейшие сделки.