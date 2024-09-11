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Власти вывели часть бумаг российских инвесторов из-под обязательного обособления

Для еврооблигаций и замещающих бондов дата отсечки для особого учета сдвинулась на год
Артем Кульша
Сделки с обособленными бумагами совершаются только на основании разрешений, которые выдает ЦБ или правкомиссия, а доходы по ним блокируются на спецсчетах/ Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Владимир Путин новым указом вывел из-под обязательного обособления часть ценных бумаг, купленных российскими инвесторами у «недружественных». «Ведомости» ознакомились с документом, который президент подписал 9 сентября. Для еврооблигаций и замещающих бондов указ № 767 устанавливает иную дату отсечки для попадания в обособленный учет, чем для акций, паев, ОФЗ и других облигаций: теперь это 3 марта 2023 г. вместо 1 марта 2022 г., как было раньше для всех бумаг. Условия для обособления остальных финансовых инструментов остались прежними.

По указу президента от 3 марта 2023 г. № 138 обособленному учету изначально подлежали российские акции, паи, ОФЗ и корпоративные облигации (в том числе евробонды и замещающие бумаги), если они приобретены инвестором после 1 марта 2022 г. у недружественных лиц и переведены в российский депозитарий из иностранной инфраструктуры или с открытого в России счета депо иностранного номинального/уполномоченного держателя. Сделки с такими бумагами совершаются на основании разрешений, которые выдает ЦБ или правкомиссия, причем покупатель также будет вынужден получать разрешение на дальнейшие сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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