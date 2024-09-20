Эксперты ожидают «переворота» юаневых облигаций в рублевые

Директор департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Денис Тулинов связывает потенциальный «переворот» расчетов по бондам из китайской в российскую валюту в первую очередь с доступностью юаневой ликвидности: крупные эмитенты таких бумаг уже «выгребли» ее с Мосбиржи в ситуации, когда приток юаней на рынок осложняется из-за санкций. В «Альфа-капитале» также ждут смены валюты расчетов по юаневым выпускам облигаций. Портфельный управляющий УК Артем Привалов видит причину как в дефиците ликвидности, который напрямую влияет на стоимость их привлечения для корпораций, так и в сложностях при проведении платежей в китайской валюте через Мосбиржу – есть риск того, что юани просто не дойдут до адресата.