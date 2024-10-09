Финансовые власти обменялись предложениями по развитию рынка капитала

Финансовые власти обменялись предложениями по развитию рынка капиталаЦБ хочет сделать его более прозрачным, а Минфин – устранить барьеры для иностранных инвестиций
Доля частных инвесторов среди участников российских IPO по-прежнему сильно превышает долю институционалов, при этом квалифицированным инвесторам из числа физлиц свойственно продавать приобретенные бумаги в течение месяца после размещения. Повысить доверие частных инвесторов к институту IPO и сделать их вложения долгосрочными поможет повышение прозрачности этого рынка. Об этом заявила директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева в ходе IPO-форума рейтингового агентства АКРА.
Мягкое регулирование
Чтобы сделать рынок более открытым, ЦБ планирует обсудить с профучастниками ряд важных изменений, рассказала Абашеева. Во-первых, регулятор хочет добиться включения в проспект эмиссии сведений о прогнозах эмитента по его деятельности на 12 месяцев после выхода на биржу. Банк России допускает возможность последующего пересмотра этих показателей, но настаивает на их необходимости, так как инвестор вкладывается в будущее развитие компании.
«У нас сегодня даже есть регулирование, нормы, которые говорят о том, что в проспекте надо и будущие показатели тоже затрагивать. Но на практике, к сожалению, так как нет структурированных требований в части этих будущих показателей, они в должной степени не раскрываются», – признала Абашеева.
Во-вторых, Банк России предлагает публично раскрывать отчеты независимых аналитиков по конкретным эмитентам, в том числе справедливую оценку бумаг. Сейчас такие материалы доступны институционалам, но редко попадают к физлицам, отметила Абашеева. Согласно результатам анализа ЦБ, компании, которые на IPO существенно отступали от цены, рекомендованной профессиональными аналитиками, в итоге сталкивались со значительно худшей динамикой котировок после размещения, чем другие эмитенты.
В-третьих, регулятор считает необходимым повысить уровень ответственности организаторов первичных размещений за их результат. Это побудит их соблюдать лучшие практики и стандарты вывода компаний на биржу. ЦБ рассматривает вариант, когда организаторы будут подписываться под проспектом, тем самым подтверждая информацию, заявленную эмитентом в документах. Несоблюдение этой информации может повлечь административную ответственность. Кроме того, Банк России предложит организаторам размещать больше информации о себе: сейчас зачастую не раскрывается, с каким профучастником эмитент заключил договор.
«Это мягкое регулирование, когда [стоит] начать не с каких-то обязательственных, административных историй, а с принятия рисков и деловой репутации организатора», – пояснила Абашеева.
Наконец, ЦБ хочет добиться того, чтобы участники рынка объединили усилия для создания единого стандарта создания документации на рынке IPO. В частности, это касается соглашений по локап-периоду (ограничительный срок, в течение которого крупные инвесторы не могут совершать сделки с бумагами, купленными при IPO. – «Ведомости»).
Все эти предложения Банк России намерен обсудить с рынком до конца года. Их уже поддержал Минфин, рассказал на сессии с ЦБ директор департамента финансовой политики ведомства Алексей Яковлев. Помимо них министерство работает над возможностями привлечения иностранных вложений – оно собирается устранить действующие ограничения для инвестиций дружественных нерезидентов, отметил он.
Действовать можно радикальнее
Предложенный набор мер вряд ли сильно повлияет на органический рост рынка, возразил в ходе форума председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. Сейчас у правительства нет «политической воли» на выполнение поручений президента по удвоению капитализации фондового рынка. В первую очередь, по мнению Швецова, нужно уже до конца года решить вопрос с инвестированием со счетов типа С, где сейчас заблокированы средства иностранных инвесторов: до сих пор Минфин не давал четкого сигнала о том, что это будет сделано.
Также необходимо повысить эффективность корпоративного управления в госкомпаниях – если фирма публичная и существует в конкурентной среде, она должна жить по рыночным правилам, подчеркнул Швецов. Кроме того, нужно чаще привлекать топ-менеджеров к ответственности за плохое финансовое состояние компании, считает он.
Еще один важный вопрос – привлечение частных инвесторов с крупным капиталом. Чтобы на рынке их стало больше, налоговый вычет для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) нужно установить в размере 6% от зарплаты, считает глава набсовета биржи. Сейчас вычет составляет 13% от суммы пополнения ИИС до 400 000 руб. за календарный год. «Нужно задействовать здесь потенциал людей с более высоким достатком. А им неинтересны сегодня ИИСы, потому что 400 000 руб. для них незначительный вычет», – пояснил Швецов. Также он выступил за снижение налога на прибыль для компаний, которые провели IPO, до 20% (со следующего года он составляет 25%).
До 20%
по мнению председателя наблюдательного совета Мосбиржи Сергея̆ Швецова необходимо снизить налог на прибыль для компаний̆, которые провели IPO. Со следующего года он составит уже 25%.
Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский также считает, что властям стоит вернуть налоговую льготу по НДФЛ за владение акциями более 5 лет. «Никакой более выгодной в горизонте нескольких лет, нескольких десятилетий для государства операции, чем вложения физических лиц в рынок IPO не существует. Не надо нам, наверное, делать так, чтобы налог за акции, которые мы завтра продали, или которые мы удерживаем в 5 лет, обеспечивая стабильность рынка, был одинаковый», – подчеркнул он. Хотимский пояснил, что инвестиции физлиц формируют EBITDA, часть которой государство непосредственно получает в виде налога на прибыль. Поэтому отмена льготы за долгое владение акциями вряд ли уменьшит поступления в бюджет.
Среди других мер, которые могли бы простимулировать первичные размещения, Швецов назвал создание саморегулируемой площадки, которая будет помогать правительству и Банку России «упорядочить» рынок. Создание новой специализированной площадки повысит дисциплину эмитентов – сейчас доступ к деньгам инвесторов для них слишком легкий, что сильно ослабляет их желание выполнять свои обязательства.
Больше ответственности
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов положительно оценивает инициативы ЦБ по повышению ответственности организаторов размещений и добавлению в проспект эмиссии прогнозных показателей – это повысит доверие инвесторов к сделкам IPO. Сейчас и эмитенты, и организаторы размещений фактически не несут ответственности за неисполнение обещаний, данных инвесторам перед выходом на биржу, пояснил он. По сути, они несут лишь репутационные риски. Это приводит к тому, что эмитенты могут приукрасить отчетность, в том числе за счет сделок с аффилированными лицами, а также предоставить несбыточные обещания в отношении роста бизнеса, отметил Суверов. Публикация прогнозных показателей компании, в свою очередь, необходима для составления финансовых моделей аналитиками и предоставления наглядного ориентира частным инвесторам, чтобы те оценили привлекательность и возможные темпы роста эмитента, продолжил он.
На 0,2% снизился во вторник индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основных торгов 8 октября снизился на 0,2% до 2788,37 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,24% до 913,97 пункта.
За это время юань прибавил 14 коп. до 13,64 руб. С 13 июня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро из-за санкций США, но сделки с валютой продолжают совершаться на внебиржевом рынке. Официальные курсы валют ЦБ на 9 октября: доллар – 96,11 руб. (+0,04 руб.), евро – 105,69 руб. (+0,38 руб.).
Лидерами роста стали бумаги «Ростелекома» (+3,51%), «Россетей» (+1,92%), Globaltrans (+1,8%), «Мосэнерго» (+1,74%) и «Северстали» (+1,52%). В аутсайдерах оказались привилегированные (-6%) и обыкновенные (-5,74%) акции «Татнефти», а также бумаги «Магнита» (-2,63%), Ozon (-2,26%) и «Русагро» (-2,05%).
Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent во вторник снизилась на 4,4% до $77,37/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 4,42% до $73,73/барр.
Конъюнктура российского рынка 8 октября была смешанной, отмечает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев: инвалюты дорожали, а цены на нефть и другое сырье заметно просели на новостях из Китая. В ближайшей перспективе сдерживать покупки на отечественном рынке продолжат ожидания повышения ключевой ставки, полагает он. По прогнозу БКС, в среду движение индекса Мосбиржи будет в пределах 2725–2825 пунктов.
Рубль во вторник продолжил сдавать позиции, говорит Шепелев. Основная причина девальвационного витка – сокращение экспорта в количественном и стоимостном выражении из-за снижения мировых цен и санкционных эффектов и одновременная активизация импорта по мере налаживания новых товарных каналов и механизмов расчетов. Но ослабление рубля достигло своего локального предела, полагает эксперт, поэтому технически перегретые инвалюты могут в ближайшее время отступить к 13,3 руб. за юань и 93,5 руб. за доллар.
В среду обнародуют протоколы последнего заседания ФРС. В этот же день Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за девять месяцев 2024 г., «Эталон» раскроет операционные показатели за январь – сентябрь.
Инвесторы сейчас наблюдают существенное несоответствие прогнозов рынка и результатов деятельности компании даже на коротком горизонте времени, например в пределах следующего после размещения квартала, отметил руководитель дирекции по работе с акциями УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин. Поэтому прогнозные значения от самих эмитентов действительно повысили бы прозрачность рынка. Более того, будет полезно, если инвесторы смогут принимать меры в случае, если прогноз и результаты существенно расходятся без каких-либо весомых причин, – например, подать в суд на менеджмент, считает эксперт.
Директор департамента корпоративных финансов ИК «Ива партнерс» Артем Тузов иначе смотрит на инициативы ЦБ. По его словам, Банк России как мегарегулятор финансового рынка наделен всеми полномочиями по контролю за организаторами IPO – например, он может проводить внеплановые проверки. Затраты на их прохождение в крупной организации превышают любые административные штрафы, которые можно придумать, считает эксперт. Кроме того, каждое крупное размещение акций на IPO сопровождают юридические консультанты, ограничивающие структуру и стиль коммуникаций организатора и эмитента с инвесторами – в том числе в части прогнозов. Если эмитент не выполняет обещания, это скорее лежит в зоне ответственности самого эмитента, поэтому административная ответственность организатора выглядит излишней, заключил Тузов.
Инвестирование в ценные бумаги со счетов типа C может дать импульс для роста фондового рынка и более масштабных сделок IPO, но нерезидентам будет важен правовой статус этих инвестиций – смогут ли они впоследствии продать эти ценные бумаги, получать по ним дивиденды и т. д., считает Суверов. Тузов полагает, что Минфин разрешит вкладывать деньги со счетов типа С только в размещаемые им самим ОФЗ – это позволит реализовать амбициозные планы министерства по объемам размещения госдолга.