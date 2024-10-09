Финансовые власти обменялись предложениями по развитию рынка капитала

На 0,2% снизился во вторник индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основных торгов 8 октября снизился на 0,2% до 2788,37 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,24% до 913,97 пункта.

За это время юань прибавил 14 коп. до 13,64 руб. С 13 июня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро из-за санкций США, но сделки с валютой продолжают совершаться на внебиржевом рынке. Официальные курсы валют ЦБ на 9 октября: доллар – 96,11 руб. (+0,04 руб.), евро – 105,69 руб. (+0,38 руб.).

Лидерами роста стали бумаги «Ростелекома» (+3,51%), «Россетей» (+1,92%), Globaltrans (+1,8%), «Мосэнерго» (+1,74%) и «Северстали» (+1,52%). В аутсайдерах оказались привилегированные (-6%) и обыкновенные (-5,74%) акции «Татнефти», а также бумаги «Магнита» (-2,63%), Ozon (-2,26%) и «Русагро» (-2,05%).

Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent во вторник снизилась на 4,4% до $77,37/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 4,42% до $73,73/барр.

Конъюнктура российского рынка 8 октября была смешанной, отмечает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев: инвалюты дорожали, а цены на нефть и другое сырье заметно просели на новостях из Китая. В ближайшей перспективе сдерживать покупки на отечественном рынке продолжат ожидания повышения ключевой ставки, полагает он. По прогнозу БКС, в среду движение индекса Мосбиржи будет в пределах 2725–2825 пунктов.

Рубль во вторник продолжил сдавать позиции, говорит Шепелев. Основная причина девальвационного витка – сокращение экспорта в количественном и стоимостном выражении из-за снижения мировых цен и санкционных эффектов и одновременная активизация импорта по мере налаживания новых товарных каналов и механизмов расчетов. Но ослабление рубля достигло своего локального предела, полагает эксперт, поэтому технически перегретые инвалюты могут в ближайшее время отступить к 13,3 руб. за юань и 93,5 руб. за доллар.

В среду обнародуют протоколы последнего заседания ФРС. В этот же день Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за девять месяцев 2024 г., «Эталон» раскроет операционные показатели за январь – сентябрь.