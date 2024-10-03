ЦБ разрешил частным фондам участвовать в небольших IPO

ЦБ разрешил частным фондам участвовать в небольших IPOРынок оценивает меру положительно, но значительных перемен не ждет
Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) станет проще участвовать в первичном публичном размещении (IPO) небольших компаний. Теперь частные фонды смогут покупать акции, если совокупный объем размещения новой компании на бирже составляет не менее 3 млрд руб., говорится в опубликованном указании Банка России. Оно вступит в силу с 13 октября. Ранее порог составлял 50 млрд руб. Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений.
Также ЦБ увеличил долю акций от общего объема размещения, которую НПФ может приобрести в накопления и резервы, с 5 до 10%. Кроме того, фондам разрешено инвестировать в определенные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом.
Эти изменения расширяют инвестиционные возможности НПФ и стимулируют участие институциональных инвесторов в публичных размещениях на российском фондовом рынке, говорится в сообщении ЦБ.
НПФ смогут приобретать до 10% акций от объема размещения при IPO в пенсионные накопления и еще до 10% – в резервы, пояснял ранее «Ведомостям» представитель Банка России. Но требование к минимальному порогу размещения в размере 3 млрд руб. – общее. Если оно не соблюдается, НПФ не сможет приобрести акции в рамках такого IPO ни в накопления, ни в резервы.
По состоянию на конец июня 2024 г. размер пенсионных резервов НПФ составлял 1,9 трлн руб. (+8% год к году), а накоплений – 3,3 трлн руб. (+3%).
Прошедшие с 2022 г. российские IPO даже близко не достигали 50 млрд руб. За 2023 г. и девять месяцев 2024 г. 16 компаний вышли на биржу – только у пяти (Совкомбанк, «Евротранс», «Европлан», «МТС банк», «Элемент») объем размещения превысил 10 млрд руб. Последнее IPO состоялось на Мосбирже 1 октября, разработчик программного обеспечения в области хранения и анализа данных Arenadata привлек 2,7 млрд руб.
Вопрос поиска институциональных инвесторов внутри России стал острее после ухода западных компаний. Отечественные НПФ активно вложениями в акции не занимаются из-за регулятивных ограничений, в том числе по объему размещения, в то время как за рубежом это достаточно популярная практика. Согласно отчету ОЭСР на конец 2021 г., в пенсионных фондах 68 стран, участвовавших в опросе, на долю облигаций и акций приходилось почти 75% активов. В 30 странах пенсионные фонды удерживали более 50% своих активов в облигациях.
Без резких перемен
Эксперты положительно оценивают инициативу ЦБ, но считают, что она не приведет к значимым изменениям на рынке.
Генеральный директор «Эксперт бизнес-решений» Павел Митрофанов считает, что снижение порога до 3 млрд руб. на практике мало что изменит. «Формально – откроет возможность участия в большинстве новых IPO, поскольку все они ожидаются небольшими. Реально – фонды воздержатся от маленьких пакетов и высоких рисков, которые они несут. Акции снижают предсказуемость результатов и годовой прибыли для фондов, а это по-прежнему главный показатель для любого топ-менеджера НПФ», – подчеркнул он.
Сейчас фонды инвестируют в акции 6–7%, снижение требований на участие НПФ в IPO с 50 млрд до 3 млрд руб., а также увеличение доли рискованных активов – решения правильные, но ими обойтись не удастся, говорил в интервью «Интерфаксу» президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Стабильность НПФ, по его словам, основана на нескольких регулятивных подходах – стресс-тестировании, пятилетней безубыточности и административной фидуциарной ответственности. Во всех этих случаях, поясняет глава НАУФОР, если обнаруживается недостаток средств, акционеры НПФ должны его восполнить. «Всё вместе это здорово ограничивает их аппетит к менее предсказуемому, чем облигационный, и более долгосрочному, хотя и более доходному рынку акций», – поясняет Тимофеев.
Для начала регулятор должен снять ряд запретов или видоизменить их, например отменить принцип безубыточности инвестиций или сформировать его на более широком временном интервале, считает директор по работе с клиентами «БКС мир инвестиций» Андрей Петров. Тогда такие изменения позволят инвестировать в более рискованные активы и рассчитывать на более высокую доходность, отмечает эксперт. По его мнению, допуск НПФ к рынку акций поможет привлечь ликвидность и повысить капитализацию фондового рынка. Исходя из внутренних лимитов и требований о сохранности денег, несмотря на возможности, НПФ еще долго не будут заметными участниками на данном рынке, добавляет директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий.
Но без таких мер будет сложно достичь цели по удвоению капитализации фондового рынка к 2030 г., о которой заявил президент Владимир Путин, напоминает управляющий директор по рынкам акционерного капитала ФГ «Финам» Леонид Павликов. Инициативы ЦБ, включая эту, в долгосрочной перспективе приведут к росту доверия к фондовому рынку и расширению доступных инструментов для инвесторов, полагает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин.
Поскольку частные фонды, как правило, крупные институциональные инвесторы, их участие в новых размещениях может оказать существенную поддержку компаниям, выходящим на рынок, говорит генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий. А более широкий ассортимент доступных инструментов позволит НПФ повысить диверсификацию портфелей и заработать дополнительную доходность для клиентов.
Павликов согласен, что моментального эффекта ждать не стоит, поскольку НПФ должны адаптироваться к новым условиям и детально разобраться, как нововведения повлияют на их регулирование. По его словам, первые шаги будут осторожными и селективными. Но в долгосрочной перспективе НПФ «существенно добавят рынку акций ликвидности», уверен Павликов: инициатива ЦБ нацелена именно на то, чтобы фонды стали активными институциональными инвесторами.
НПФ «Будущее» не исключает участия фонда в IPO, так как это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель, говорит директор инвестиционного департамента фонда Иван Нечаев. При принятии решения об участии фонд будет учитывать информацию об объеме инвестиций, наличии перспектив роста сектора, развития компании, наличии дивидендной политики, а также глубину раскрытия информации, соотношение риска, доходности и проч. Нечаев добавил, что такой инструмент является более рискованным по сравнению с уже торгующимися на бирже акциями, так как по нему на момент размещения отсутствует публичная история (к примеру, объем торгов, дивидендная история).
В подготовке статьи участвовала Софья Ермакова