ЦБ разрешил частным фондам участвовать в небольших IPO

Сейчас фонды инвестируют в акции 6–7%, снижение требований на участие НПФ в IPO с 50 млрд до 3 млрд руб., а также увеличение доли рискованных активов – решения правильные, но ими обойтись не удастся, говорил в интервью «Интерфаксу» президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Стабильность НПФ, по его словам, основана на нескольких регулятивных подходах – стресс-тестировании, пятилетней безубыточности и административной фидуциарной ответственности. Во всех этих случаях, поясняет глава НАУФОР, если обнаруживается недостаток средств, акционеры НПФ должны его восполнить. «Всё вместе это здорово ограничивает их аппетит к менее предсказуемому, чем облигационный, и более долгосрочному, хотя и более доходному рынку акций», – поясняет Тимофеев.