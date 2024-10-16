Суды разошлись в оценке спора «Россетей» с облигационерами

Суды разошлись в оценке спора «Россетей» с облигационерамиАрбитражные встали на сторону инвесторов, а суды общей юрисдикции заняли позицию компании
Разные ветви отечественной судебной системы разошлись в оценке скандального спора держателей облигаций «Россетей» об их праве на досрочное погашение бумаг в связи с реорганизацией энергокомпании в 2022–2023 гг. Если арбитражные суды встали на сторону инвесторов-юрлиц, то суды общей юрисдикции при аналогичных обстоятельствах занимают позицию «Россетей», а не розничных инвесторов. По этой причине один из истцов-физлиц, член совета ассоциации инвесторов АВО Алексей Пономарев подал жалобу в Верховный суд (ВС) на решения нижестоящих московских инстанций не в свою пользу. «Ведомости» ознакомились с жалобой инвестора.
Складывающаяся в судах общей юрисдикции практика ставит инвесторов-физлиц в неравное правовое положение по сравнению с институционалами, поскольку по-разному определяет объем их прав, сетует Пономарев в жалобе в высшую инстанцию. Это противоречит основам гражданского законодательства, которое опирается на признание равенства участников регулируемых им отношений, констатирует он.