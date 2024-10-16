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Суды разошлись в оценке спора «Россетей» с облигационерами

Арбитражные встали на сторону инвесторов, а суды общей юрисдикции заняли позицию компании
Артем Кульша
Арбитражные суды встали на сторону инвесторов в их споре с «Россетями», а суды общей юрисдикции занимают позицию компании/ Евгений Разумный / Ведомости

Разные ветви отечественной судебной системы разошлись в оценке скандального спора держателей облигаций «Россетей» об их праве на досрочное погашение бумаг в связи с реорганизацией энергокомпании в 2022–2023 гг. Если арбитражные суды встали на сторону инвесторов-юрлиц, то суды общей юрисдикции при аналогичных обстоятельствах занимают позицию «Россетей», а не розничных инвесторов. По этой причине один из истцов-физлиц, член совета ассоциации инвесторов АВО Алексей Пономарев подал жалобу в Верховный суд (ВС) на решения нижестоящих московских инстанций не в свою пользу. «Ведомости» ознакомились с жалобой инвестора.

Складывающаяся в судах общей юрисдикции практика ставит инвесторов-физлиц в неравное правовое положение по сравнению с институционалами, поскольку по-разному определяет объем их прав, сетует Пономарев в жалобе в высшую инстанцию. Это противоречит основам гражданского законодательства, которое опирается на признание равенства участников регулируемых им отношений, констатирует он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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