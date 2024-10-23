«Т-инвестиции» станет каналом дистрибуции выпущенных на «Атомайзе» ЦФА

Платформа «Атомайз» интегрируется в экосистему Т-банка через партнерские API (программные интерфейсы) и до конца года клиенты «Т-инвестиций» получат доступ к цифровым финансовым активам (ЦФА), рассказал директор «Т-инвестиций» Дмитрий Панченко на конференции «Толк». Инвесторы смогут торговать ЦФА в привычном для них приложении брокера, а активы будут по-прежнему учитываться в блокчейн-системе «Атомайз», уточнил он. «Атомайз» и Т-банк входят в холдинг «Т-технологии» (бывший «ТКС холдинг»), крупнейшим акционером которого является Владимир Потанин.