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«Т-инвестиции» станет каналом дистрибуции выпущенных на «Атомайзе» ЦФА

Это расширит аудиторию обоих игроков и повысит ликвидность рынка цифровых активов
Наталья Заруцкая
Софья Ермакова
Freepik

Платформа «Атомайз» интегрируется в экосистему Т-банка через партнерские API (программные интерфейсы) и до конца года клиенты «Т-инвестиций» получат доступ к цифровым финансовым активам (ЦФА), рассказал директор «Т-инвестиций» Дмитрий Панченко на конференции «Толк». Инвесторы смогут торговать ЦФА в привычном для них приложении брокера, а активы будут по-прежнему учитываться в блокчейн-системе «Атомайз», уточнил он. «Атомайз» и Т-банк входят в холдинг «Т-технологии» (бывший «ТКС холдинг»), крупнейшим акционером которого является Владимир Потанин.

«Это не акции и не облигации – это абсолютно новый тип инструментов для заработка, который берет лучшее от других инструментов. Уже совсем скоро у нас появятся первые инструменты, которые потенциально позволят зарабатывать 20–25% годовых и даже больше», – заявил на конференции Панченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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