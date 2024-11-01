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Сбербанк обновил прогнозы на конец года

Он улучшил их в части корпоративного сегмента и ухудшил в рознице
Екатерина Литова
Софья Ермакова
Сбербанк улучшил прогнозы в корпоративном бизнесе и ухудшил в розничном/ Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк за девять месяцев года заработал по международным стандартам 1,23 трлн руб. чистой прибыли, нарастив ее в годовом выражении на 6,8%, говорится в отчетности банка по МСФО. Прибыль III квартала оказалась на том же уровне, что и год назад, – 411,1 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) за девять месяцев снизилась на 1 процентный пункт (п. п.) до 25,2%, в III квартале – на 2,2 п. п. до 25,4%.

Результаты банка за девять месяцев практически совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, ожидавших чистую прибыль на уровне 1,22 трлн руб. В III квартале рынок прогнозировал снижение показателя на 1,2% год к году до 406 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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