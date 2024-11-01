Сбербанк обновил прогнозы на конец года

Сбербанк за девять месяцев года заработал по международным стандартам 1,23 трлн руб. чистой прибыли, нарастив ее в годовом выражении на 6,8%, говорится в отчетности банка по МСФО. Прибыль III квартала оказалась на том же уровне, что и год назад, – 411,1 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) за девять месяцев снизилась на 1 процентный пункт (п. п.) до 25,2%, в III квартале – на 2,2 п. п. до 25,4%.