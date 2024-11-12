В Альфа-банке объяснили резкий рост доходностей валютных бондов

На 1,86% вырос в понедельник индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии 11 ноября вырос на 1,86% до 2785,31 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 1,73% до 895,75 пункта.

Лидерами роста за день стали акции «Юнипро» (+7,11%), «Северстали» (+4,48%), «Совкомфлота» (+3,96%), «Мосбиржи» (+3,27%) и «Мечела» (+3,16%). В аутсайдерах оказались бумаги «Полюса» (-3,54%), «Лукойла» (-2,4%), расписки Ozon (-1,61%), префы «Сургутнефтегаза» (-0,99%) и акции «Позитива» (-0,84%).

Курс юаня на Московской бирже по итогам дня снизился на 6 коп. до 13,51 руб./юань. Курс доллара США на 12 ноября Банк России установил на отметке 97,96 руб./$ (+12 коп.), курс евро составил 104,85 руб./евро (-60 коп.).

Цена январского фьючерса на нефть марки Brent к вечеру 11 ноября понижалась в пределах 3% до $71,73/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI дешевел на 3,23% до $68,11/барр.

Подъем рынка подпитывается ожиданиями снижения напряженности на геополитическом контуре и, как следствие, санкционного давления после смены президента в США, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев. Нефтяные цены снижаются после сообщения о том, что китайский импорт нефти в октябре шестой раз подряд показал снижение, к сентябрю спад составил около 10%. Одновременно цены на нефть остаются и под давлением сильного доллара.

Во вторник внимания рынка заслуживает ежемесячный отчет ОПЕК, а также динамика китайских бирж, которые 11 ноября отступили от минимумов дня после утреннего разочарования предложенной властями программы долговой помощи региональным правительствам, говорит аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова.

Прогноз по индексу Мосбиржи на 12 ноября – 2725–2825 пунктов, говорит Шепелев. Рубль может получать поддержку за счет перемещения ликвидности из инвалют на фондовый и долговой рынки и в целом на фоне улучшения сентимента к рублевым активам, считают в БКС. Их прогноз по курсу рубля к юаню – 13,3–13,7, рубля к доллару – 97–99.