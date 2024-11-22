У бизнеса растет спрос на биржевые инструменты

На 1,09% снизился в четверг индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 21 ноября, потерял 1,09% до 2568,6 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 1,54% до 803,7 пункта.

За это время юань прибавил 13 коп. до 13,95 руб. Мосбиржа с 13 июня прекратила торги долларом и евро из-за санкций США, но внебиржевые торги проводятся. Официальные курсы валют на 22 ноября: доллар – 100,68 руб. (+0,46 руб.), евро – 106,08 руб. (+0,27 руб.).

Лидерами роста в четверг стали бумаги «Магнита» (+1,27%), «Фосагро» (+0,41%), «Лукойла» (+0,34%) и «Роснефти» (+0,26%). В аутсайдерах оказались привилегированные акции «Транснефти» (-7,6%), бумаги ММК (-5,91%), Ozon (-4,77%), VK (-4,21%) и «Самолета» (-4,2%).

Цена январского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,74% до $74,08/барр. Январский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,81% до $70,06/барр.

Индекс Мосбиржи в четверг предпринимал попытки отскока, но продавцы не отпустили инициативу, говорит эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. К геополитической напряженности добавились вышедшие накануне вечером данные Росстата по инфляции, показавшие ускорение роста цен вторую неделю подряд, отмечает эксперт. Снижение акций сдерживалось слабостью рубля и ростом цен на нефть и другие сырьевые товары, добавляет он.

Рубль обновил минимумы за год – юань отметился выше 13,9 руб., говорит Шепелев. Но эксперт уверен, что текущий импульс ослабления рубля близок к завершению и уже на днях нацвалюта может получить поддержку от налогового периода.

В пятницу будут опубликованы первые оценки индексов экономической активности PMI за ноябрь по еврозоне и США. На российском рынке последний день с дивидендом будут торговаться акции «Т-технологий». «Займер» и «Диасофт» проведут заседания совета директоров по выплате дивидендов. Акционеры «Куйбышевазота» на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов.

Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 22 ноября – 2550–2650 пунктов. По оценке аналитиков, в пятницу курс юаня будет 13,6–14 руб., доллара – 99–102 руб.