Аналитики Альфа-банка назвали фаворитов в акциях в 2025 году

Аналитики Альфа-банка назвали фаворитов в акциях в 2025 годуСамый большой потенциал они видят в растущем рынке IT и финансовой отрасли
Индекс Мосбиржи может вырасти в 2025 г. на 21–39% до 3025–3500 пунктов, пишут аналитики Альфа-банка в стратегии на следующий год. В базовый сценарий эксперты закладывают рост бенчмарка на 30% до 3250 пунктов. Расчеты сделаны исходя из котировок по итогам торгов 5 декабря.
Пессимистичный вариант прогноза Альфа-банка предполагает рост по нижней границе диапазона: она определена с учетом форвардного мультипликатора P/E (капитализация / чистая прибыль) на 2025 г. на уровне 3,6х и прогнозной инфляции в 6%. Рост индекса Мосбиржи на 39% заложен в оптимистичном сценарии – оценка сделана на базе консенсусных целевых цен отдельных бумаг с учетом их веса в структуре бенчмарка.
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