Аналитики Альфа-банка назвали фаворитов в акциях в 2025 году

Пессимистичный вариант прогноза Альфа-банка предполагает рост по нижней границе диапазона: она определена с учетом форвардного мультипликатора P/E (капитализация / чистая прибыль) на 2025 г. на уровне 3,6х и прогнозной инфляции в 6%. Рост индекса Мосбиржи на 39% заложен в оптимистичном сценарии – оценка сделана на базе консенсусных целевых цен отдельных бумаг с учетом их веса в структуре бенчмарка.