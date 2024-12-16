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Аналитики Альфа-банка назвали фаворитов в акциях в 2025 году

Самый большой потенциал они видят в растущем рынке IT и финансовой отрасли
Софья Ермакова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Индекс Мосбиржи может вырасти в 2025 г. на 21–39% до 3025–3500 пунктов, пишут аналитики Альфа-банка в стратегии на следующий год. В базовый сценарий эксперты закладывают рост бенчмарка на 30% до 3250 пунктов. Расчеты сделаны исходя из котировок по итогам торгов 5 декабря.

Пессимистичный вариант прогноза Альфа-банка предполагает рост по нижней границе диапазона: она определена с учетом форвардного мультипликатора P/E (капитализация / чистая прибыль) на 2025 г. на уровне 3,6х и прогнозной инфляции в 6%. Рост индекса Мосбиржи на 39% заложен в оптимистичном сценарии – оценка сделана на базе консенсусных целевых цен отдельных бумаг с учетом их веса в структуре бенчмарка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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