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В России появится инструмент для вложений в биткойн

Инвесторы «Финама» смогут зарабатывать на росте криптовалюты через структурные облигации
Мария Викулова
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

На российском рынке появится новый инвестиционный инструмент, который позволяет заработать на росте биткойна без прямой покупки криптовалюты. «Финам» в ближайшее время предложит квалифицированным инвесторам структурную облигацию на шесть месяцев с двойной защитой капитала, где базовым активом выступит ETF (спотовый биржевой фонд) на биткойн, рассказал представитель компании «Ведомостям».

Стоимость биткойна сейчас опустилась ниже исторического уровня в $100 000 (около $95 000 на 12 февраля), но за последний год цена самой популярной криптовалюты выросла в два раза. ETF на биткойн, по данным TrandingView, сейчас 11. В «Финаме» используют iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), запущенный компанией BlackRock летом 2023 г. За последний год он вырос более чем на 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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