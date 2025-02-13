В России появится инструмент для вложений в биткойн

Стоимость биткойна сейчас опустилась ниже исторического уровня в $100 000 (около $95 000 на 12 февраля), но за последний год цена самой популярной криптовалюты выросла в два раза. ETF на биткойн, по данным TrandingView, сейчас 11. В «Финаме» используют iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), запущенный компанией BlackRock летом 2023 г. За последний год он вырос более чем на 80%.