В России появится инструмент для вложений в биткойн

В России появится инструмент для вложений в биткойнИнвесторы «Финама» смогут зарабатывать на росте криптовалюты через структурные облигации
На российском рынке появится новый инвестиционный инструмент, который позволяет заработать на росте биткойна без прямой покупки криптовалюты. «Финам» в ближайшее время предложит квалифицированным инвесторам структурную облигацию на шесть месяцев с двойной защитой капитала, где базовым активом выступит ETF (спотовый биржевой фонд) на биткойн, рассказал представитель компании «Ведомостям».
Стоимость биткойна сейчас опустилась ниже исторического уровня в $100 000 (около $95 000 на 12 февраля), но за последний год цена самой популярной криптовалюты выросла в два раза. ETF на биткойн, по данным TrandingView, сейчас 11. В «Финаме» используют iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), запущенный компанией BlackRock летом 2023 г. За последний год он вырос более чем на 80%.