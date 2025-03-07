Решение Германии нарастить госдолг привело к распродажам европейских облигаций

Решение Германии нарастить госдолг привело к распродажам европейских облигацийПланы Берлина стимулировать экономику за счет роста расходов эксперты считают достаточно безопасными на фоне низкой долговой нагрузки
Европейские финансовые рынки 5–6 марта 2025 г. пережили значительные потрясения после того, как власти Германии решили выделить сотни миллиардов евро на инвестиции в оборону и инфраструктуру. Центральным событием стал рекордный обвал немецких государственных облигаций, который аналитики сравнили с кризисом, сопровождавшим падение Берлинской стены в 1989–1990 гг. 5 марта доходность 10-летних немецких бондов подскочила на 30 базисных пунктов, достигнув 2,93% – максимального уровня с октября 2023 г. Позднее доходность отошла от своих максимумов, но оставалась на высоком уровне и 6 марта была в пределах 2,88%.
Инвесторы также избавлялись от других европейских облигаций, что привело к росту доходности бондов Италии, Франции и Великобритании – все эти страны в последние годы столкнулись с беспокойством рынка по поводу фискальных расходов.