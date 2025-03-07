Решение Германии нарастить госдолг привело к распродажам европейских облигаций

Европейские финансовые рынки 5–6 марта 2025 г. пережили значительные потрясения после того, как власти Германии решили выделить сотни миллиардов евро на инвестиции в оборону и инфраструктуру. Центральным событием стал рекордный обвал немецких государственных облигаций, который аналитики сравнили с кризисом, сопровождавшим падение Берлинской стены в 1989–1990 гг. 5 марта доходность 10-летних немецких бондов подскочила на 30 базисных пунктов, достигнув 2,93% – максимального уровня с октября 2023 г. Позднее доходность отошла от своих максимумов, но оставалась на высоком уровне и 6 марта была в пределах 2,88%.