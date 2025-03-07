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Решение Германии нарастить госдолг привело к распродажам европейских облигаций

Планы Берлина стимулировать экономику за счет роста расходов эксперты считают достаточно безопасными на фоне низкой долговой нагрузки
Мария Викулова
DANIEL ROLAND / AFP
DANIEL ROLAND / AFP

Европейские финансовые рынки 5–6 марта 2025 г. пережили значительные потрясения после того, как власти Германии решили выделить сотни миллиардов евро на инвестиции в оборону и инфраструктуру. Центральным событием стал рекордный обвал немецких государственных облигаций, который аналитики сравнили с кризисом, сопровождавшим падение Берлинской стены в 1989–1990 гг. 5 марта доходность 10-летних немецких бондов подскочила на 30 базисных пунктов, достигнув 2,93% – максимального уровня с октября 2023 г. Позднее доходность отошла от своих максимумов, но оставалась на высоком уровне и 6 марта была в пределах 2,88%.

Инвесторы также избавлялись от других европейских облигаций, что привело к росту доходности бондов Италии, Франции и Великобритании – все эти страны в последние годы столкнулись с беспокойством рынка по поводу фискальных расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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