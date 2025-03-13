Российское автомобильное товарищество планирует pre-IPO на MOEX Start

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 12 марта, опустился на 0,53% до 3183,97 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС уменьшился на 0,59% до 1157,95 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Роснефти» (+1,45%), «Мосэнерго» (+1,25%), ЮГК (+0,87%), «Алросы» (+0,86%) и МКБ (+0,5%). В аутсайдерах оказались бумаги «Юнипро» (-3,56%), ПИК (-2,88%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-2,84%), бумаги «Европлана» (-2,82%) и «обычка» «Сургутнефтегаза» (-2,5%).

Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,73% (8 коп.) до 11,93 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 86,62 руб. (+5 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 93,97 руб. (+30 коп.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent в среду увеличилась на 1,9% до $70,9/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2% до $67,6/барр.

Индекс Мосбиржи всю среду торговался в небольшом минусе – инвесторы не спешат делать выводы о первых заявлениях по переговорному процессу в Саудовской Аравии, предполагает эксперт по фондовому рынку брокера БКС Александр Шепелев. Неопределенность и пониженная активность на рынке будут сохраняться до новых сообщений об украинском урегулировании, ожидает он. Прогноз БКС по бенчмарку на 13 марта – 3100–3250 пунктов, по курсу юаня – 12,2–12,5 руб., по курсу доллара – 87–88,5 руб. Текущую динамику на валютном рынке Шепелев объясняет во многом продажами экспортной выручки компаниями.

Американский рынок с начала недели находится под давлением тарифных войн и все большего числа заявлений о рисках рецессии в стране, рассказывает Шепелев. Масла в огонь подливают предупреждения авиакомпаний из Соединенных Штатов о снижении спроса, что многие эксперты рассматривают как важный маркер оптимизма в экономике, добавил он.

Тарифные войны оказывают свое влияние и на стоимость сырья, но пока не до конца ясно, как перестроится внешняя торговля и спрос, констатирует Шепелев. Европа тем временем рассматривает ответные меры после вступления в силу тарифов США на сталь и алюминий, заметил эксперт.