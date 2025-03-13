Российское автомобильное товарищество планирует pre-IPO на MOEX Start

Российское автомобильное товарищество планирует pre-IPO на MOEX StartКомпания хочет привлечь 500 млн рублей, а следующим шагом станет IPO в 2027 году
В середине 2025 г. АО «Автоассистанс» (Российское автомобильное товарищество, РАТ) планирует провести pre-IPO для привлечения 500 млн руб., рассказал его представитель «Ведомостям». Это станет шагом на пути к IPO, которое компания намерена провести в 2027 г. Приоритетной площадкой топ-менеджмент компании рассматривает MOEX Start Московской биржи, окончательное решение будет принято позже, уточнил представитель РАТ. Консультантов и оценку компании он не раскрыл.
РАТ работает с 2006 г. и оказывает услуги помощи на дорогах в 72 городах России (на расстоянии 50–200 км от указанных границ). Компания занимается технической, юридической и справочно-информационной помощью автомобилистам и мотоциклистам. Ключевыми услугами РАТ являются выезд эвакуатора, аварийный комиссар, техпомощь, подзарядка электромобиля, подвоз топлива, юридическое сопровождение водителей, расширенная гарантия при покупке автомобиля. Сейчас на балансе РАТ находится 25 000 автомобилей техпомощи и эвакуаторов.
На каком рынке работает компания
Объем рынка услуг дорожных ассистентов в 2023 г. в России составил порядка 31 млрд руб., показав рост на 63% к предыдущему году. В РАТ ожидают, что по итогам 2024 г. рынок вырастет на 38% до 43 млрд руб. В настоящее время РАТ входит в топ-10 игроков рынка услуг помощи на дороге, сообщил его представитель. В партнерах РАТ дилерские сети и автопроизводители («МБ рус», «Автомир», Chery и проч.), лизинговые компании («дочки» Сбербанка, Совкомбанка), ряд страховщиков («Альфастрахование», «Сберстрахование») и «Почта банк».
За 11 месяцев 2024 г. общий объем импорта транспортных средств вырос более чем на 27%, самый высокий прирост показали легковые автомобили – более 36% год к году, говорил в конце года директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Увеличение параллельного импорта автомобилей ведет к росту спроса на обеспечение данных автомобилей гарантийным обслуживанием, а рост среднего объема автокредита стимулирует продажи ключевого продукта РАТ – карты помощи на дороге, отметил представитель компании. Гарантийное обслуживание РАТ показывает рост в условиях санкций, поскольку оно распространяется на новые машины, ввезенные через параллельный импорт, старые, чьи бренды отказались от обязательств, и с истекшей официальной гарантией, продолжил он.
За 2024 г. выручка РАТ составила 1,4 млрд руб., увеличившись относительно 2023 г. на 36%, говорит представитель РАТ. Чистая прибыль сократилась год к году до 92 млн руб. со 143 млн руб., следует из презентации, с которой ознакомились «Ведомости». Количество клиентов с двумя ключевыми продуктами компании – программой автопомощи и расширенной гарантией на автомобиль – превысило 1,2 млн по итогам 2024 г.
Планы компании
Деньги с pre-IPO РАТ планирует направить на масштабирование, развитие продуктовой линейки и приобретение страховой компании с целью развития собственной экосистемы. По прогнозу компании, в 2025 г. выручка достигнет 1,5 млрд руб. (+7,1%), а чистая прибыль – 104 млн руб. (+13%). При этом к 2028 г. РАТ надеется получить выручку в размере 2,8 млрд руб. и чистую прибыль – почти 500 млн руб., следует из презентации.
Что такое pre-IPO
Pre-IPO станет промежуточным этапом к дальнейшему публичному размещению акций на бирже, а также поможет увеличить узнаваемость бренда, реализовать поставленные стратегические задачи и внедрить лучшие практики корпоративного управления в компании, объяснил «Ведомостям» генеральный директор РАТ Игорь Мисько. Конкурентным преимуществом компании он назвал курс РАТ на цифровизацию, построение экосистемы для автолюбителей и внедрение искусственного интеллекта (ИИ).
Далее РАТ планирует снижать долю операционных расходов по отношению к валовой прибыли с текущих 39% до 28% путем цифровизации бизнес-процессов и использования цифровых каналов в коммуникации с автомобилистами через приложение и мессенджеры, отметил представитель компании.
РАТ уже имеет опыт взаимодействия с фондовым рынком: в IV квартале 2024 г. компания выпустила дебютный облигационный заем на 400 млн руб. Объем привлеченных средств составил около 16 млн руб., напомнил представитель компании: товарищество сделало консервативное предложение по ставке. Выпуск облигаций размещался для знакомства рынка с компанией, заявил представитель товарищества. РТА не исключает дополнительного выпуска в рамках лимита при снижении ставок на рынке, добавил он. В декабре 2024 г. НКР присвоило компании кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Вопрос оценки
Инвесторы могут проявить значительный спрос на участие в капитале компании до того, как она пойдет на биржу, так как IT-компании, нацеленные на внутренний спрос и с доказанной конкурентоспособностью, не пострадают от возвращения иностранных вендоров в случае развития такого сценария, полагает аналитик «Цифра брокера» Кирилл Климентьев.
Вдобавок компания оперирует на растущем авторынке, несмотря на текущую ситуацию в экономике, говорит управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финама» Леонид Павликов. Так, по прогнозу «Эксперт РА», портфель автокредитов у банков в 2025 г. вырастет на 10%. У товарищества сложившаяся и понятная бизнес-модель, все средства будут привлечены, по имеющейся информации, на масштабирование, включая неорганический рост через M&A-сделки, продолжает Павликов: при умелой реализации это также должно пойти в плюс акционерной стоимости.
На 0,53% снизился в среду индекс Мосбиржи
Лидерами роста стали бумаги «Роснефти» (+1,45%), «Мосэнерго» (+1,25%), ЮГК (+0,87%), «Алросы» (+0,86%) и МКБ (+0,5%). В аутсайдерах оказались бумаги «Юнипро» (-3,56%), ПИК (-2,88%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-2,84%), бумаги «Европлана» (-2,82%) и «обычка» «Сургутнефтегаза» (-2,5%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,73% (8 коп.) до 11,93 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 86,62 руб. (+5 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 93,97 руб. (+30 коп.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent в среду увеличилась на 1,9% до $70,9/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2% до $67,6/барр.
Индекс Мосбиржи всю среду торговался в небольшом минусе – инвесторы не спешат делать выводы о первых заявлениях по переговорному процессу в Саудовской Аравии, предполагает эксперт по фондовому рынку брокера БКС Александр Шепелев. Неопределенность и пониженная активность на рынке будут сохраняться до новых сообщений об украинском урегулировании, ожидает он. Прогноз БКС по бенчмарку на 13 марта – 3100–3250 пунктов, по курсу юаня – 12,2–12,5 руб., по курсу доллара – 87–88,5 руб. Текущую динамику на валютном рынке Шепелев объясняет во многом продажами экспортной выручки компаниями.
Американский рынок с начала недели находится под давлением тарифных войн и все большего числа заявлений о рисках рецессии в стране, рассказывает Шепелев. Масла в огонь подливают предупреждения авиакомпаний из Соединенных Штатов о снижении спроса, что многие эксперты рассматривают как важный маркер оптимизма в экономике, добавил он.
Тарифные войны оказывают свое влияние и на стоимость сырья, но пока не до конца ясно, как перестроится внешняя торговля и спрос, констатирует Шепелев. Европа тем временем рассматривает ответные меры после вступления в силу тарифов США на сталь и алюминий, заметил эксперт.
Но очень важен вопрос оценки, обращает внимание Климентьев: РАТ работает с достаточно низкой маржинальностью – на уровне 7% и, по прогнозам, она должна вырасти до 17,7% в 2028 г. Вдобавок РАТ как минимум последние пять лет имел хронически отрицательный капитал, только по полугодовой отчетности 2024 г. он вышел в плюс, отмечает аналитик прямых инвестиций УК «Альфа-капитал» Руслан Дында. Агентский бизнес без существенных основных средств порождает риски, связанные с текучестью персонала и возможностью смены юрлица при желании основных бенефициаров, продолжает он.
Также Дында обращает внимание на то, что рынок является конкурентным, так называемым «красным океаном», поскольку подобные продукты предлагают в том числе страховые компании. Поэтому эксперт считает, что при первом приближении история не похожа на ту, в которой «можно заработать иксы».
Исходя из планов собрать 500 млн руб., предположительная оценка может быть на уровне 1,5–2 выручки, т. е. 1,8–2,4 млрд руб., оценивает Климентьев: но, чтобы оправдать такую оценку, компания должна доказать способность роста маржинальности своего бизнеса. Близкую оценку дает Павликов: на текущем рынке оценка может быть в районе двух выручек с потенциалом заработать на этапе IPO. «Сейчас инвесторы в акции рассчитывают на доходность 40%, если в момент размещения будут примерно такие цифры – отлично», – продолжает Павликов.
В прошлом году было проведено сделок pre-IPO более чем на 4,3 млрд руб., оценивали в начале года эксперты, опрошенные «Коммерсантом». Среди крупных компаний предразместились «Самолет+», «Бери заряд», Ultimate Education, «Робопро», производитель роботизированных протезов верхних конечностей «Моторика».
В 2025 г., по их оценке, размещений будет больше. CEO инвестиционной платформы Rounds Антон Утехин прогнозирует, что год будет годом формирования базы для роста сегмента в 3–5 раз в следующие периоды. Московская биржа ожидает до 10 сделок, «но это будет зависеть от рыночной конъюнктуры». Партнер Capital Lab Евгений Шатов ожидает в 2025 г. 15–20 сделок. По его словам, при среднем объеме размещения порядка 700 млн руб. ожидаемый объем привлекаемых средств будет находиться в диапазоне 10,5–14 млрд руб.