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Российское автомобильное товарищество планирует pre-IPO на MOEX Start

Компания хочет привлечь 500 млн рублей, а следующим шагом станет IPO в 2027 году
Мария Викулова
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В середине 2025 г. АО «Автоассистанс» (Российское автомобильное товарищество, РАТ) планирует провести pre-IPO для привлечения 500 млн руб., рассказал его представитель «Ведомостям». Это станет шагом на пути к IPO, которое компания намерена провести в 2027 г. Приоритетной площадкой топ-менеджмент компании рассматривает MOEX Start Московской биржи, окончательное решение будет принято позже, уточнил представитель РАТ. Консультантов и оценку компании он не раскрыл.

РАТ работает с 2006 г. и оказывает услуги помощи на дорогах в 72 городах России (на расстоянии 50–200 км от указанных границ). Компания занимается технической, юридической и справочно-информационной помощью автомобилистам и мотоциклистам. Ключевыми услугами РАТ являются выезд эвакуатора, аварийный комиссар, техпомощь, подзарядка электромобиля, подвоз топлива, юридическое сопровождение водителей, расширенная гарантия при покупке автомобиля. Сейчас на балансе РАТ находится 25 000 автомобилей техпомощи и эвакуаторов.

На каком рынке работает компания

Объем рынка услуг дорожных ассистентов в 2023 г. в России составил порядка 31 млрд руб., показав рост на 63% к предыдущему году. В РАТ ожидают, что по итогам 2024 г. рынок вырастет на 38% до 43 млрд руб. В настоящее время РАТ входит в топ-10 игроков рынка услуг помощи на дороге, сообщил его представитель. В партнерах РАТ дилерские сети и автопроизводители («МБ рус», «Автомир», Chery и проч.), лизинговые компании («дочки» Сбербанка, Совкомбанка), ряд страховщиков («Альфастрахование», «Сберстрахование») и «Почта банк».

За 11 месяцев 2024 г. общий объем импорта транспортных средств вырос более чем на 27%, самый высокий прирост показали легковые автомобили – более 36% год к году, говорил в конце года директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Увеличение параллельного импорта автомобилей ведет к росту спроса на обеспечение данных автомобилей гарантийным обслуживанием, а рост среднего объема автокредита стимулирует продажи ключевого продукта РАТ – карты помощи на дороге, отметил представитель компании. Гарантийное обслуживание РАТ показывает рост в условиях санкций, поскольку оно распространяется на новые машины, ввезенные через параллельный импорт, старые, чьи бренды отказались от обязательств, и с истекшей официальной гарантией, продолжил он.

За 2024 г. выручка РАТ составила 1,4 млрд руб., увеличившись относительно 2023 г. на 36%, говорит представитель РАТ. Чистая прибыль сократилась год к году до 92 млн руб. со 143 млн руб., следует из презентации, с которой ознакомились «Ведомости». Количество клиентов с двумя ключевыми продуктами компании – программой автопомощи и расширенной гарантией на автомобиль – превысило 1,2 млн по итогам 2024 г.

Планы компании

Деньги с pre-IPO РАТ планирует направить на масштабирование, развитие продуктовой линейки и приобретение страховой компании с целью развития собственной экосистемы. По прогнозу компании, в 2025 г. выручка достигнет 1,5 млрд руб. (+7,1%), а чистая прибыль – 104 млн руб. (+13%). При этом к 2028 г. РАТ надеется получить выручку в размере 2,8 млрд руб. и чистую прибыль – почти 500 млн руб., следует из презентации.

Что такое pre-IPO

Pre-IPO – это привлечение капитала компанией, которое происходит на завершающих этапах перед выходом на фондовую биржу, т. е. самим IPO. На этом этапе компании открывают возможности для инвестиций ограниченному кругу инвесторов, предлагая приобрести акции до их публичного размещения на бирже. В отличие от IPO предразмещение не предполагает публичности акционерного общества.

Pre-IPO станет промежуточным этапом к дальнейшему публичному размещению акций на бирже, а также поможет увеличить узнаваемость бренда, реализовать поставленные стратегические задачи и внедрить лучшие практики корпоративного управления в компании, объяснил «Ведомостям» генеральный директор РАТ Игорь Мисько. Конкурентным преимуществом компании он назвал курс РАТ на цифровизацию, построение экосистемы для автолюбителей и внедрение искусственного интеллекта (ИИ).

Далее РАТ планирует снижать долю операционных расходов по отношению к валовой прибыли с текущих 39% до 28% путем цифровизации бизнес-процессов и использования цифровых каналов в коммуникации с автомобилистами через приложение и мессенджеры, отметил представитель компании.

РАТ уже имеет опыт взаимодействия с фондовым рынком: в IV квартале 2024 г. компания выпустила дебютный облигационный заем на 400 млн руб. Объем привлеченных средств составил около 16 млн руб., напомнил представитель компании: товарищество сделало консервативное предложение по ставке. Выпуск облигаций размещался для знакомства рынка с компанией, заявил представитель товарищества. РТА не исключает дополнительного выпуска в рамках лимита при снижении ставок на рынке, добавил он. В декабре 2024 г. НКР присвоило компании кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.

Вопрос оценки

Инвесторы могут проявить значительный спрос на участие в капитале компании до того, как она пойдет на биржу, так как IT-компании, нацеленные на внутренний спрос и с доказанной конкурентоспособностью, не пострадают от возвращения иностранных вендоров в случае развития такого сценария, полагает аналитик «Цифра брокера» Кирилл Климентьев.

Вдобавок компания оперирует на растущем авторынке, несмотря на текущую ситуацию в экономике, говорит управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финама» Леонид Павликов. Так, по прогнозу «Эксперт РА», портфель автокредитов у банков в 2025 г. вырастет на 10%. У товарищества сложившаяся и понятная бизнес-модель, все средства будут привлечены, по имеющейся информации, на масштабирование, включая неорганический рост через M&A-сделки, продолжает Павликов: при умелой реализации это также должно пойти в плюс акционерной стоимости.

На 0,53% снизился в среду индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 12 марта, опустился на 0,53% до 3183,97 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС уменьшился на 0,59% до 1157,95 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Роснефти» (+1,45%), «Мосэнерго» (+1,25%), ЮГК (+0,87%), «Алросы» (+0,86%) и МКБ (+0,5%). В аутсайдерах оказались бумаги «Юнипро» (-3,56%), ПИК (-2,88%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-2,84%), бумаги «Европлана» (-2,82%) и «обычка» «Сургутнефтегаза» (-2,5%).

Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,73% (8 коп.) до 11,93 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 86,62 руб. (+5 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 93,97 руб. (+30 коп.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent в среду увеличилась на 1,9% до $70,9/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2% до $67,6/барр.

Индекс Мосбиржи всю среду торговался в небольшом минусе – инвесторы не спешат делать выводы о первых заявлениях по переговорному процессу в Саудовской Аравии, предполагает эксперт по фондовому рынку брокера БКС Александр Шепелев. Неопределенность и пониженная активность на рынке будут сохраняться до новых сообщений об украинском урегулировании, ожидает он. Прогноз БКС по бенчмарку на 13 марта – 3100–3250 пунктов, по курсу юаня – 12,2–12,5 руб., по курсу доллара – 87–88,5 руб. Текущую динамику на валютном рынке Шепелев объясняет во многом продажами экспортной выручки компаниями.

Американский рынок с начала недели находится под давлением тарифных войн и все большего числа заявлений о рисках рецессии в стране, рассказывает Шепелев. Масла в огонь подливают предупреждения авиакомпаний из Соединенных Штатов о снижении спроса, что многие эксперты рассматривают как важный маркер оптимизма в экономике, добавил он.

Тарифные войны оказывают свое влияние и на стоимость сырья, но пока не до конца ясно, как перестроится внешняя торговля и спрос, констатирует Шепелев. Европа тем временем рассматривает ответные меры после вступления в силу тарифов США на сталь и алюминий, заметил эксперт.

Но очень важен вопрос оценки, обращает внимание Климентьев: РАТ работает с достаточно низкой маржинальностью – на уровне 7% и, по прогнозам, она должна вырасти до 17,7% в 2028 г. Вдобавок РАТ как минимум последние пять лет имел хронически отрицательный капитал, только по полугодовой отчетности 2024 г. он вышел в плюс, отмечает аналитик прямых инвестиций УК «Альфа-капитал» Руслан Дында. Агентский бизнес без существенных основных средств порождает риски, связанные с текучестью персонала и возможностью смены юрлица при желании основных бенефициаров, продолжает он.

Также Дында обращает внимание на то, что рынок является конкурентным, так называемым «красным океаном», поскольку подобные продукты предлагают в том числе страховые компании. Поэтому эксперт считает, что при первом приближении история не похожа на ту, в которой «можно заработать иксы».

Исходя из планов собрать 500 млн руб., предположительная оценка может быть на уровне 1,5–2 выручки, т. е. 1,8–2,4 млрд руб., оценивает Климентьев: но, чтобы оправдать такую оценку, компания должна доказать способность роста маржинальности своего бизнеса. Близкую оценку дает Павликов: на текущем рынке оценка может быть в районе двух выручек с потенциалом заработать на этапе IPO. «Сейчас инвесторы в акции рассчитывают на доходность 40%, если в момент размещения будут примерно такие цифры – отлично», – продолжает Павликов.

В прошлом году было проведено сделок pre-IPO более чем на 4,3 млрд руб., оценивали в начале года эксперты, опрошенные «Коммерсантом». Среди крупных компаний предразместились «Самолет+», «Бери заряд», Ultimate Education, «Робопро», производитель роботизированных протезов верхних конечностей «Моторика».

В 2025 г., по их оценке, размещений будет больше. CEO инвестиционной платформы Rounds Антон Утехин прогнозирует, что год будет годом формирования базы для роста сегмента в 3–5 раз в следующие периоды. Московская биржа ожидает до 10 сделок, «но это будет зависеть от рыночной конъюнктуры». Партнер Capital Lab Евгений Шатов ожидает в 2025 г. 15–20 сделок. По его словам, при среднем объеме размещения порядка 700 млн руб. ожидаемый объем привлекаемых средств будет находиться в диапазоне 10,5–14 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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