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Эксперты назвали самые недооцененные акции в ПИФах относительно веса в бенчмарке

Доли ТЭКа в фондах меньше, чем в индексе Мосбиржи, а бумаг IT-сектора, наоборот, больше
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Самыми недооцененными российскими акциями относительно их доли в 20 крупнейших паевых инвестфондах (ПИФ) и индексе Мосбиржи в феврале 2025 г. стали бумаги компаний ТЭКа – «Газпрома», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза», подсчитали аналитики «Эйлер аналитические технологии» (обзор есть у «Ведомостей»). Например, доля акций «Газпрома» в структуре фондов на конец февраля составила 6,1%, при том что скорректированный на требования к фондам максимальный возможный вес «Газпрома» в индексе Мосбиржи составлял на тот момент 10%, получается, что дельта недовеса к бенчмарку составила 3,9 процентного пункта (п. п.), объясняет аналитик «Эйлер аналитические технологии» Елена Бакланова. У «Лукойла» значение недовеса составило 2,9 п. п. (10% – вес в индексе Мосбиржи, 7,1% – доля в структуре фондов), у «Сургутнефтегаза» – 2,4 п. п. (2,48 и 0,1%).

В рамках исследования аналитики «Эйлера» изучили бумаги и их доли в портфеле 20 крупных российских ПИФов с совокупной стоимостью чистых активов больше 377 млрд руб., близкими к индексам вложениями и активной стратегией управления на февраль 2025 г. (последние данные). Среди них фонды УК «Первая», «Альфа-капитал», «Райффайзен капитал», «ВИМ инвестиции», «Атон-менеджмент», БКС, «РСХБ управление активами» и «Сбережения плюс». Вложения в акции ПИФов на момент анализа составляли 7,1% от капитализации бумаг в свободном обращении, очищенной от заблокированных бумаг на российском фондовом рынке и нерыночных вложений физлиц, объяснил представитель «Эйлер аналитические технологии».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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