Эксперты назвали самые недооцененные акции в ПИФах относительно веса в бенчмарке

Самыми недооцененными российскими акциями относительно их доли в 20 крупнейших паевых инвестфондах (ПИФ) и индексе Мосбиржи в феврале 2025 г. стали бумаги компаний ТЭКа – «Газпрома», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза», подсчитали аналитики «Эйлер аналитические технологии» (обзор есть у «Ведомостей»). Например, доля акций «Газпрома» в структуре фондов на конец февраля составила 6,1%, при том что скорректированный на требования к фондам максимальный возможный вес «Газпрома» в индексе Мосбиржи составлял на тот момент 10%, получается, что дельта недовеса к бенчмарку составила 3,9 процентного пункта (п. п.), объясняет аналитик «Эйлер аналитические технологии» Елена Бакланова. У «Лукойла» значение недовеса составило 2,9 п. п. (10% – вес в индексе Мосбиржи, 7,1% – доля в структуре фондов), у «Сургутнефтегаза» – 2,4 п. п. (2,48 и 0,1%).