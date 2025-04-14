Эксперты назвали самые недооцененные акции в ПИФах относительно веса в бенчмарке

Эксперты назвали самые недооцененные акции в ПИФах относительно веса в бенчмаркеДоли ТЭКа в фондах меньше, чем в индексе Мосбиржи, а бумаг IT-сектора, наоборот, больше
Самыми недооцененными российскими акциями относительно их доли в 20 крупнейших паевых инвестфондах (ПИФ) и индексе Мосбиржи в феврале 2025 г. стали бумаги компаний ТЭКа – «Газпрома», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза», подсчитали аналитики «Эйлер аналитические технологии» (обзор есть у «Ведомостей»). Например, доля акций «Газпрома» в структуре фондов на конец февраля составила 6,1%, при том что скорректированный на требования к фондам максимальный возможный вес «Газпрома» в индексе Мосбиржи составлял на тот момент 10%, получается, что дельта недовеса к бенчмарку составила 3,9 процентного пункта (п. п.), объясняет аналитик «Эйлер аналитические технологии» Елена Бакланова. У «Лукойла» значение недовеса составило 2,9 п. п. (10% – вес в индексе Мосбиржи, 7,1% – доля в структуре фондов), у «Сургутнефтегаза» – 2,4 п. п. (2,48 и 0,1%).
В рамках исследования аналитики «Эйлера» изучили бумаги и их доли в портфеле 20 крупных российских ПИФов с совокупной стоимостью чистых активов больше 377 млрд руб., близкими к индексам вложениями и активной стратегией управления на февраль 2025 г. (последние данные). Среди них фонды УК «Первая», «Альфа-капитал», «Райффайзен капитал», «ВИМ инвестиции», «Атон-менеджмент», БКС, «РСХБ управление активами» и «Сбережения плюс». Вложения в акции ПИФов на момент анализа составляли 7,1% от капитализации бумаг в свободном обращении, очищенной от заблокированных бумаг на российском фондовом рынке и нерыночных вложений физлиц, объяснил представитель «Эйлер аналитические технологии».