Инвесторы массово вкладывают средства в биржевые фонды на золото

С начала 2025 г. в биржевые паевые инвестфонды (БПИФы) на золото российские инвесторы вложили 5,9 млрд руб. – это уже на 51,28% выше результатов всего 2024 года, когда приток составил 3,9 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель Московской биржи. На фоне тряски на мировых фондовых рынках и бегства инвесторов в защитные активы 11 апреля июньский фьючерс на золото на бирже Comex обновил рекорд и в моменте превышал $3260 за унцию. К вечеру 14 апреля котировки фьючерсов корректировались вниз на 0,6% до $3225,1.