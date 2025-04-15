Инвесторы массово вкладывают средства в биржевые фонды на золото

Инвесторы массово вкладывают средства в биржевые фонды на золотоМеталл традиционно выступает защитным активом во времена неопределенности в мировой экономике
С начала 2025 г. в биржевые паевые инвестфонды (БПИФы) на золото российские инвесторы вложили 5,9 млрд руб. – это уже на 51,28% выше результатов всего 2024 года, когда приток составил 3,9 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель Московской биржи. На фоне тряски на мировых фондовых рынках и бегства инвесторов в защитные активы 11 апреля июньский фьючерс на золото на бирже Comex обновил рекорд и в моменте превышал $3260 за унцию. К вечеру 14 апреля котировки фьючерсов корректировались вниз на 0,6% до $3225,1.
УК «Т-капитал» фиксирует существенный интерес к золоту со стороны розничных инвесторов, говорит ее представитель: с начала года притоки в золотой фонд управляющей компании достигли более 1 млрд руб., а наиболее существенные вложения наблюдались в январе – феврале во время значительного укрепления рубля, а также в начале апреля после объявления новых тарифов США.
За месяц с 10 марта по 9 апреля приток стоимости чистых активов в биржевые золотые фонды в целом по рынку составил почти 2 млрд руб., оценил для «Ведомостей» заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев. Банк также фиксирует рост спроса на золотые БПИФы, говорит он. Например, БПИФ «Золото. Биржевой» УК «ВИМ-инвестиции» обеспечил около 70% спроса инвесторов и суммарных притоков 8–9 апреля, что является рекордным показателем, отметил Береснев.
Объем открытых позиций и контрактов у клиентов «Финама» вырос примерно на 30% на фьючерсном рынке с начала апреля, при этом объем торгов вырос примерно в 2 раза, обратил внимание заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу инвесткомпании Дмитрий Леснов.
Почему золото растет
Фундаментально начало длинного ралли в золоте было обусловлено диверсификацией валютных резервов после 2022 г. центральными банками развивающихся стран, говорит директор по инвестициям, начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс капитала» Игорь Даниленко. Сейчас рост скорее спекулятивный и связан со ставками на ослабление доллара и быстрое снижение долларовых ставок из-за потенциальной рецессии в США, добавил он. Долларовый индекс DXY, отражающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, рухнул более чем на 8% с начала года из-за ослабления доверия к американским активам в условиях торговой войны, отмечало Trading Economics.