«Селигдар» выпустит свои первые ЦФА

«Селигдар» выпустит свои первые ЦФАХолдинг обещает инвесторам 20% доходности с погашением через год
Холдинг «Селигдар», специализирующийся на добыче золота и олова, выпускает дебютные цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе «А-токен» Альфа-банка. Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование инвестора к эмитенту и дает фиксированную доходность в размере 20% годовых с квартальной выплатой, следует из решения о выпуске. Сбор заявок стартует 26 июня и завершится 30 июня, сделки на вторичном рынке возможны с 1 июля. Дата погашения выпуска – 30 июня 2026 г.
ЦФА доступны как квалифицированным инвесторам, так и неквалифицированным. Стоимость одного актива – 1000 руб. Согласно решению о выпуске, минимальное количество выпускаемых ЦФА составляет 1000 шт., максимальное – 1,5 млн шт. Таким образом, «Селигдар» может привлечь от инвесторов от 1 млн до 1,5 млрд руб.