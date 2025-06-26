«Селигдар» выпустит свои первые ЦФА

Холдинг «Селигдар», специализирующийся на добыче золота и олова, выпускает дебютные цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе «А-токен» Альфа-банка. Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование инвестора к эмитенту и дает фиксированную доходность в размере 20% годовых с квартальной выплатой, следует из решения о выпуске. Сбор заявок стартует 26 июня и завершится 30 июня, сделки на вторичном рынке возможны с 1 июля. Дата погашения выпуска – 30 июня 2026 г.