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Банк России намерен регулировать покупку квартир в рассрочку

В текущих условиях рассрочка полезный инструмент продаж, хотя и несет в себе определенные риски
Наталья Заруцкая
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России в ближайшее время подготовит подходы к регулированию продажи квартир в рассрочку от застройщика – в части резервирования банками кредитов, которые выдаются девелоперам в рамках проектного финансирования, рассказал журналистам в кулуарах Финконгресса руководитель департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов. Затем регулятор будет обсуждать вопрос с рынком.

ЦБ планирует ввести учет банками доли в продажах у застройщиков жилья в рассрочку. Если она будет высокой, от 30–50% от всех продаж (конкретные параметры будут обсуждаться), банки должны будут закладывать дисконт в своих моделях при выдаче кредита – как если бы существовали риски неплатежей по половине всей рассрочки. Это значит, что кредиты таким застройщикам для банков будут требовать повышенных отчислений в резервы.

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