Банк России намерен регулировать покупку квартир в рассрочку

ЦБ планирует ввести учет банками доли в продажах у застройщиков жилья в рассрочку. Если она будет высокой, от 30–50% от всех продаж (конкретные параметры будут обсуждаться), банки должны будут закладывать дисконт в своих моделях при выдаче кредита – как если бы существовали риски неплатежей по половине всей рассрочки. Это значит, что кредиты таким застройщикам для банков будут требовать повышенных отчислений в резервы.