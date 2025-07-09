Инвесторам предложили новый способ разблокировки замороженных активовСхема с созданием траста решает проблему с открытием счетов в Европе
Инвесторам предложили новый способ разблокировки замороженных активов – через доверительное управление, узнали «Ведомости». Такая услуга есть в юрфирме BGP Litigation, рассказал ее партнер Сергей Гландин. Также схема доступна в IPN Partners, говорит управляющий партнер юридической компании Инна Перелехова. Адвокатское бюро Nordic Star тоже консультирует клиентов по этому вопросу, сообщил его старший партнер Андрей Гусев.
Нестандартный механизм
Новый способ описал Гландин. Консультанты создают инвестору с заблокированными активами траст в дружественной и ЕС, и России юрисдикции, например на Сейшелах. В России траст регистрируется как контролируемая иностранная компания во избежание проблем с властями. В него переводятся замороженные активы, после чего траст отдается в управление лицензированному доверительному управляющему также в дружественной юрисдикции, например на Кипре. Далее трасти на свое имя открывает счет доверительного управления в одном из местных банков или брокеров, раскрывая бенефициара траста.