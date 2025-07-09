Инвесторам предложили новый способ разблокировки замороженных активов

Новый способ описал Гландин. Консультанты создают инвестору с заблокированными активами траст в дружественной и ЕС, и России юрисдикции, например на Сейшелах. В России траст регистрируется как контролируемая иностранная компания во избежание проблем с властями. В него переводятся замороженные активы, после чего траст отдается в управление лицензированному доверительному управляющему также в дружественной юрисдикции, например на Кипре. Далее трасти на свое имя открывает счет доверительного управления в одном из местных банков или брокеров, раскрывая бенефициара траста.