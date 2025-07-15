Дума одобрила законопроект о создании в России страхового фонда для инвесторов

Дума одобрила законопроект о создании в России страхового фонда для инвесторовСтраховать планируется только средства на ИИС-3, а взносы брокеров будут добровольными
Госдума 15 июля сразу во II и III чтениях приняла законопроект, который вводит в России страховую защиту средств инвесторов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) третьего типа, передает корреспондент «Ведомостей». Предполагается, что в случае банкротства брокера или управляющей компании, которые были участниками системы страхования, инвестор сможет получить выплату в максимальном размере 1,4 млн руб. – по аналогии с банковскими вкладами.
Механизм возмещений заработает уже с января 2026 г.
Страховка распространяется на инвестиции через ИИС-3 в любые разрешенные активы в пределах 1,4 млн руб. – это российские ценные бумаги, иностранная валюта, драгметаллы, фьючерсы и опционы. Одновременно с этим страховка не запрещает инвестору в рамках банкротства компании требовать от нее компенсации иных потерь или выплаты средств на ИИС-3 свыше 1,4 млн руб.
Законопроект о компенсационном фонде внесли в Госдуму в марте 2024 г. – после того, как в конце 2023 г., вместе с введением в России ИИС-3, президент Владимир Путин поручил разработать страховку средств на таких счетах. Первые попытки создать механизм страхования инвестиций граждан были еще 2017 г., но из-за большого количества дискуссий они тогда ничем не закончились.
По данным крупнейших участников рынка, на конец марта у граждан открыто 866 000 ИИС-3 (всего действующих ИИС – более 6 млн). Стоимость активов на ИИС-3 – 183 млрд руб. Средний размер брокерских ИИС на 1 апреля составлял 100 000 руб., но значительная часть счетов имеют небольшой остаток (от 0 до 10 000 руб.). Без учета небольших счетов средний размер ИИС у брокеров достиг 1 млн руб. Средний размер ИИС в рамках доверительного управления на 1 апреля был 209 000 руб.
Доработанный ко второму чтению законопроект вводит единого оператора – выплатами будет заниматься некоммерческая организация «Фонд гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов», в который преобразуется действующий сейчас Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Управляет этим фондом Валерий Лях, который до 2023 г. работал в Банке России.
Фонд будет формировать реестр лиц, имеющих право на страховую выплату (виновники события передают ему информацию в течение 7 рабочих дней), и принимать заявления от инвесторов на выплату. Выплачивать компенсации инвесторам фонд будет напрямую (порядок разработают позже, предполагается, что подать заявление и получить выплату можно будет через «Госуслуги»), а не через уполномоченные банки. Максимальный срок на выплату, согласно законопроекту, – 12 месяцев.
От выплаты компенсаций через АСВ новосозданный механизм отличается тем, что участие в системе страхования средств на ИИС-3 будет для компаний добровольным, тогда как банки вклады граждан обязаны страховать. Вдобавок, при банкротстве брокера или другого агента фонд не будет его конкурсным управляющим.
Если компания будет участником системы гарантирования, информацию об этом она будет размещать на своем сайте – то же самое будет делать фонд. Из законопроекта следует, что отказавшиеся от участия в страховой системе компании будут обязаны сообщать клиентам об отсутствии страховки.
Состав, порядок, сроки формирования компенсационного фонда и размер взносов участников определяются по решению его высшего коллегиального органа – совета. Он, как следует из законопроекта, должен состоять из представителей профильных ассоциаций финрынка, непосредственно компаний (брокеры, УК и проч.), которые занимаются открытием ИИСов, независимых директоров, одного представителя от исполнительной власти и от самого фонда.
Единый оператор будет вправе осуществлять инвестирование средств компенсационного фонда в разрешенные активы (ОФЗ, облигации, акции, ПИФы, вклады и проч). Для этого фонд должен будет заключить договор с управляющей компанией.
Размер взносов, подходы по их дифференциации, а также пересмотру должны быть закреплены в методологии организации, сообщил «Ведомостям» Лях. В первую очередь это не должно привести к удорожанию собственно продукта ИИС-3.
По его оценкам, внедрение механизма не приведет к повышению стоимости брокерских услуг или услуг управляющих. Сам механизм будет стимулом для привлечения инвестиций граждан на брокерские счета, говорит Лях: именно долгосрочные инвестиции через ИИС-3 в большей степени, нежели чем ежедневный трейдинг, дают возможность людям получить хорошую доходность.
Все застрахованные продукты участников системы будут отмечаться хорошо идентифицируемым знаком, по аналогии со знаком «Вклады застрахованы» от АСВ, отметил Лях. По его словам, ведется обсуждение с участниками рынка и есть их заинтересованность в участии в предложенном механизме.