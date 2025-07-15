Дума одобрила законопроект о создании в России страхового фонда для инвесторов

Законопроект о компенсационном фонде внесли в Госдуму в марте 2024 г. – после того, как в конце 2023 г., вместе с введением в России ИИС-3, президент Владимир Путин поручил разработать страховку средств на таких счетах. Первые попытки создать механизм страхования инвестиций граждан были еще 2017 г., но из-за большого количества дискуссий они тогда ничем не закончились.