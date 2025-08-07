Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов впервые с 6 июня

Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов впервые с 6 июняРост произошел после заявлений о встрече Путина и Трампа
Индекс Мосбиржи (IMOEX) перешел в рост на фоне заявлений о подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа – в полдень он превысил 2900 пунктов впервые с 6 июня. Это следует из данных площадки.
По состоянию на 11:52 мск индекс достигал 2902,48 пункта (+4,98%). На 12:05 мск индекс вырос до 2915,43 пункта (+5,45%).
Среди лидеров роста на 12:21 мск: ПАО «Новатэк» (+5,81%), ПАО «Юнипро» (+5,17%), ПАО «Аэрофлот» (+3,77%), ПАО «Газпром» (+3,49%), ПАО «АФК «Система» (+3,35%).
На показатели российского рынка отреагировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Рынки позитивно реагируют на сигналы к восстановлению диалога. Будем надеяться, что это станет шагом к большей предсказуемости и стабильности для глобальной экономики», – написал он в Telegram.
7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что место проведения встречи президентов РФ и США Путина и Трампа согласовано. Встреча должна пройти уже в ближайшие дни, стороны приступили к ее проработке.
Встречу лидеров анонсировал Трамп 6 августа. Он называл вероятность встречи «очень высокой». The New York Times писала, что президенты могут встретиться уже на следующей неделе.