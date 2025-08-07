Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов впервые с 6 июня

Индекс Мосбиржи (IMOEX) перешел в рост на фоне заявлений о подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа – в полдень он превысил 2900 пунктов впервые с 6 июня. Это следует из данных площадки.