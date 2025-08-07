Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов впервые с 6 июня

Рост произошел после заявлений о встрече Путина и Трампа
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс Мосбиржи (IMOEX) перешел в рост на фоне заявлений о подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа – в полдень он превысил 2900 пунктов впервые с 6 июня. Это следует из данных площадки.

По состоянию на 11:52 мск индекс достигал 2902,48 пункта (+4,98%). На 12:05 мск индекс вырос до 2915,43 пункта (+5,45%).

Среди лидеров роста на 12:21 мск: ПАО «Новатэк» (+5,81%), ПАО «Юнипро» (+5,17%), ПАО «Аэрофлот» (+3,77%), ПАО «Газпром» (+3,49%), ПАО «АФК «Система» (+3,35%).

На показатели российского рынка отреагировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Фото.

Встречи Владимира Путина с президентами США

Политика / Фото

«Рынки позитивно реагируют на сигналы к восстановлению диалога. Будем надеяться, что это станет шагом к большей предсказуемости и стабильности для глобальной экономики», – написал он в Telegram.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что место проведения встречи президентов РФ и США Путина и Трампа согласовано. Встреча должна пройти уже в ближайшие дни, стороны приступили к ее проработке.

Встречу лидеров анонсировал Трамп 6 августа. Он называл вероятность встречи «очень высокой». The New York Times писала, что президенты могут встретиться уже на следующей неделе.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных