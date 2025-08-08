Форекс-дилеры просят ЦБ дать им возможность работать с криптоактивами

Ассоциация форекс-дилеров (АФД) ведет диалог с Банком России о возможных изменениях на российском рынке форекс для его развития, рассказал «Ведомостям» руководитель саморегулируемой организации Евгений Машаров. Речь идет о трех инициативах: дать возможность использовать в производных инструментах криптоактивы, предоставить доступ к форексу участникам внешнеторговой деятельности (ВЭД) и не менять параметры кредитного плеча для «неквалов» более долгий срок. По первым двум АФД направила письма в Банк России, обсуждение третьей запланировано на осень, сказал Машаров. «Ведомости» направили запрос в ЦБ.