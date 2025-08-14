«Кифа» все дальше переносит IPO на Мосбирже

«Кифа» все дальше переносит IPO на МосбиржеИзначально российско-китайская платформа планировала разместить акции в августе 2024 года
Российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли «Кифа» третий раз за два месяца меняет ожидания по сроку IPO на Московской бирже, обратили внимание «Ведомости». «Мы ждем оживления биржевого рынка и считаем, что весьма реалистичный срок для проведения IPO – это 2026–2027 гг.», – заявила заместитель генерального директора компании Ирина Афонина на дне инвестора на Мосбирже.
Технически «Кифа» полностью готова к проведению IPO – в начале июля Банк России зарегистрировал новый проспект ценных бумаг, подчеркнул на дне инвестора председатель совета директоров компании Сунь Тяньшу. Но пока «Кифа» ожидает, когда рынок «оживет» на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, добавил он.
«Кифа» получила статус публичного акционерного общества и объявила о намерении разместить акции на Московской бирже в июле 2024 г. В том же месяце компания даже объявила ценовой диапазон и открыла книгу заявок на участие в IPO. Закрыть книгу планировалось 7 августа 2024 г., но в этот день «Кифа» уведомила о решении отложить размещение в связи с неблагоприятной конъюнктурой как российских, так и мировых рынков.
В начале августа прошлого года мировые рынки, а вслед за ним и российский падали из-за опасения рецессии в США на фоне слабой макростатистики. А Банк России в конце июля 2024 г. начал цикл повышения ключевой ставки, которая к октябрю взлетела до 21% годовых и удерживалась на этом уровне более полугода. Лишь 6 июня 2025 г. ЦБ понизил ставку до 20%, а 25 июля – до 18%.
В июне этого года Сунь Тяньшу в кулуарах ПМЭФа говорил, что теперь IPO планируется на конец 2025 – начало 2026 гг. «Мы видим, что в связи с дальнейшим снижением ключевой ставки конъюнктура на Московской бирже может стать еще лучше», – сказал он тогда. По словам председателя совета директоров, «Кифа» планирует привлечь более 2 млрд руб. Сделка будет проходить в формате cash-in, т. е. привлеченные средства пойдут на развитие бизнеса, отмечал он. «Все деньги будут инвестированы внутри России на развитие трансграничной торговли с Китаем», – заверил он. Free-float (доля акций в свободном обращении) составит до 20%. В июле Сунь Тяньшу назвал «весьма реалистичным сценарием» размещение уже в 2026 г.
Высокая стоимость денег – ключевое препятствие проводить IPO для большинства потенциальных эмитентов, считает генеральный директор «Эксперт бизнес-решения» (в капитале компании участвует рейтинговое агентство «Эксперт РА») Павел Митрофанов. Дорогое фондирование создает разрыв в оценках доходности, которую требуют инвесторы, и той стоимости, по которой акционеры готовы продавать свой бизнес, рассуждает он. «Успешное IPO – это удачная комбинация веры в компанию, ее сектор, рынки капитала и экономику страны», – констатировал Митрофанов.
«Ведомости» направили запрос в «Кифу».