«Кифа» все дальше переносит IPO на Мосбирже

В июне этого года Сунь Тяньшу в кулуарах ПМЭФа говорил, что теперь IPO планируется на конец 2025 – начало 2026 гг. «Мы видим, что в связи с дальнейшим снижением ключевой ставки конъюнктура на Московской бирже может стать еще лучше», – сказал он тогда. По словам председателя совета директоров, «Кифа» планирует привлечь более 2 млрд руб. Сделка будет проходить в формате cash-in, т. е. привлеченные средства пойдут на развитие бизнеса, отмечал он. «Все деньги будут инвестированы внутри России на развитие трансграничной торговли с Китаем», – заверил он. Free-float (доля акций в свободном обращении) составит до 20%. В июле Сунь Тяньшу назвал «весьма реалистичным сценарием» размещение уже в 2026 г.