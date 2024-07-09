Сунь Тяньшу: «Мы автомобильная скоростная дорога для российских и китайских товаров»

Платформа цифровой торговли между российскими и китайскими предпринимателями «Кифа» рассматривает возможность выйти на IPO на Московской бирже уже летом. Компания с 2013 г. помогает российским предпринимателям без знания китайского языка и основ внешнеэкономической деятельности закупать товар у вендоров из Китая. Основатель и председатель компании Сунь Тяньшу рассказал «Ведомостям», как первый эмитент китайского происхождения на российском фондовом рынке будет развивать двустороннюю торговлю.