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Сунь Тяньшу: «Мы автомобильная скоростная дорога для российских и китайских товаров»

Основатель и председатель совета директоров b2b-платформы цифровой торговли «Кифа» о российско-китайском товарообороте и IPO компании
Михаил Кузнецов
Основатель и председатель совета директоров b2b-платформы цифровой торговли «Кифа» Сунь Тяньшу/ Пресс-служба АО «Кифа»

Платформа цифровой торговли между российскими и китайскими предпринимателями «Кифа» рассматривает возможность выйти на IPO на Московской бирже уже летом. Компания с 2013 г. помогает российским предпринимателям без знания китайского языка и основ внешнеэкономической деятельности закупать товар у вендоров из Китая. Основатель и председатель компании Сунь Тяньшу рассказал «Ведомостям», как первый эмитент китайского происхождения на российском фондовом рынке будет развивать двустороннюю торговлю.

– Как появилась «Кифа»?
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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