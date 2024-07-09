Сунь Тяньшу: «Мы автомобильная скоростная дорога для российских и китайских товаров»

«Мы автомобильная скоростная дорога для российских и китайских товаров»Основатель и председатель совета директоров b2b-платформы цифровой торговли «Кифа» о российско-китайском товарообороте и IPO компании
Платформа цифровой торговли между российскими и китайскими предпринимателями «Кифа» рассматривает возможность выйти на IPO на Московской бирже уже летом. Компания с 2013 г. помогает российским предпринимателям без знания китайского языка и основ внешнеэкономической деятельности закупать товар у вендоров из Китая. Основатель и председатель компании Сунь Тяньшу рассказал «Ведомостям», как первый эмитент китайского происхождения на российском фондовом рынке будет развивать двустороннюю торговлю.
– Как появилась «Кифа»?
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