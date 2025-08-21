Что ждет вернувшиеся на Мосбиржу бумаги Fix Price

На Московской бирже возобновились торги акциями ритейлера Fix Price, приостановленные с 23 июня на время обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР). По итогам основной сессии бумаги подорожали на 1,8% по сравнению с расчетной ценой Мосбиржи до 0,972 руб. Объем торгов составил 1,6 млрд руб. Акции ликвиднее расписок и доступнее для инвесторов, но их перспективы будут зависеть от традиционных катализаторов – финансовых и операционных результатов, выплаты дивидендов и проч.