Банк России отказался от внедрения цифровых свидетельств на рынке ЦФА

Регулирование кредитных ЦФА – еще один важный вопрос, который надо решить в следующем году, сказала Набиуллина. В случае с таким видом активов банк передает риски по кредитным договорам инвесторам, что помогает разгружать капитал. Но чтобы этот механизм работал, нужно установить требования к раскрытию информации для инвесторов и разрешить банкам высвобождать капитал, указала она. При этом в ЦБ считают, что часть рисков кредитные организации все же должны оставлять у себя на балансе, добавила Набиуллина.