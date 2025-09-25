Банк России отказался от внедрения цифровых свидетельств на рынке ЦФА

Банк России отказался от внедрения цифровых свидетельств на рынке ЦФАНо регулятор готов вернуться к этому инструменту, «если все остальное будет плохо работать»
Банк России решил отказаться от внедрения института цифровых свидетельств на цифровые финансовые активы (ЦФА), которые позволили бы таким активам обращаться на традиционных биржах. Об том заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме. Вместо этого регулятор теперь поддерживает прямой допуск к таким активам брокеров и доверительных управляющих – соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
ЦБ также поддерживает совершение сделок с ЦФА по правилам организованных торгов, сказала Набиуллина. Это, скорее всего, потребует подготовки еще одного законопроекта, отметила она. Но важно сделать интеграцию традиционного рынка и рынка ЦФА, и если не через цифровые свидетельства, то должны быть другие инструменты, указала Набиуллина.
В ходе сессии на форуме председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ЦБ пока не отзывать законопроект по цифровым свидетельствам: к вопросу можно будет вернуться, когда рынок ЦФА достигнет определенных уровня и емкости. Набиуллина согласилась: «Если все остальное будет плохо работать, вернемся к этой теме [с цифровыми свидетельствами. – «Ведомости»]».
514,13 млрд рублей
Ранее Аксаков говорил, что крупнейшие банки, связанные с выпуском ЦФА, выступили против введения цифровых свидетельств на эти активы, и судьба законопроекта, который был внесен на рассмотрение в Госдуму, пока неизвестна, писал «Коммерсантъ».
Поправки в федеральный закон «О рынке ценных бумаг» предполагали допуск ЦФА на традиционные биржи через механизм цифровых свидетельств – документ впервые внесли в нижнюю палату парламента еще в 2023 г., но его отправили на доработку, и в апреле 2025 г. проект перевнесли в новой редакции. Предполагалось, что предложенный механизм обеспечит ликвидность рынка цифровых активов, прозрачность ценообразования, возможность их приобретения и продажи без изменения привычного для инвестора способа управления своими инвестициями.
Как подтолкнуть к развитию
В ближайшее время Центробанк направит в Минюст указание, чтобы с 1 января 2026 г. неквалифицированные инвесторы могли покупать ЦФА, доходность которых зависела бы от ключевой ставки, от других индикаторов денежного рынка, рассказала Набиуллина. Условие – у выпусков должен быть определенный уровень рейтинга. Такие инструменты уже есть на традиционном рынке, поэтому необходимо выровнять регулирование, чтобы дать дополнительный импульс ЦФА, пояснила глава ЦБ. Также необходимо выровнять рынки и с точки зрения создания механизма тестирования неквалифицированных инвесторов, которые собираются заключать сделки с ЦФА, добавила она.
Регулирование кредитных ЦФА – еще один важный вопрос, который надо решить в следующем году, сказала Набиуллина. В случае с таким видом активов банк передает риски по кредитным договорам инвесторам, что помогает разгружать капитал. Но чтобы этот механизм работал, нужно установить требования к раскрытию информации для инвесторов и разрешить банкам высвобождать капитал, указала она. При этом в ЦБ считают, что часть рисков кредитные организации все же должны оставлять у себя на балансе, добавила Набиуллина.
Важно при работе с цифровыми активами не забывать об интересах инвесторов: они должны владеть достаточной информацией, сказала Набиуллина. Поэтому сейчас регулятор рассматривает возможность того, чтобы помимо привычного раскрытия информации, когда сам эмитент это делает, операторы платформ по выпуску ЦФА тоже получали сведения об эмитенте с его согласия из различных источников – налоговой службы, бюро кредитных историй, от участников финансового рынка и проч.
Необходимо решить проблему с налогами, указала Набиуллина. Дисбаланс в налогообложении с традиционными инструментами – это самый большой минус рынка цифровых финансовых активов как инструмента привлечения, заявила она. Сейчас ЦБ обсуждает этот вопрос с Минфином.