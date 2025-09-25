Набиуллина объяснила, чем повышение НДС лучше роста дефицита

Набиуллина также позитивно оценивает вектор на снижение цены отсечения бюджетного правила. О том, что Минфин снизит цену отсечения для нефти в рамках бюджетного правила, 18 сентября заявил Силуанов. Планка будет снижаться на $1 в год и к 2030 г. составит $55/барр. – сейчас она на уровне $60/барр.(доходы от продажи нефти до этой цены идут в федеральный бюджет, а сверх этой цены – в Фонд национального благосостояния). Эта поэтапность поможет восстановить запас прочности и будет благотворно влиять на долгосрочные процентные ставки, потому что будут снижаться премии за риск, заметила Набиуллина.