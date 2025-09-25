Набиуллина объяснила, чем повышение НДС лучше роста дефицита

Набиуллина объяснила, чем повышение НДС лучше роста дефицитаУвеличение заимствований вынудило бы ЦБ значимо повысить прогноз ставки
Для Банка России при определении траектории ключевой ставке сбалансированный бюджет лучше, чем ситуация, когда увеличивается дефицит из-за наращивания государственных заимствований. Об этом сказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе XXII Международного банковского форума. Новый проект федерального бюджета России на 2026-2028 гг., который Минфин внес в правительство 24 сентября, ЦБ расценивает как дезинфляционный.
«Это [сбалансированный бюджет] лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок. Потому что чем сильнее государство наращивает долг, тем выше мы должны поддерживать ставки и тем меньше пространства остается для кредита частному сектору», – сказала Набиуллина.
Повышение НДС до 22% с текущих 20% может привести к краткосрочной реакции цен, но эффект будет временным, сказала Набиуллина. Она напомнила, что увеличение НДС в 2019 г. с 18 до 20% добавил в инфляцию 0,6-0,7 п.п., поэтому не стоит считать, что новое повышение налога переложится в рост цен 1 к 1.
Рост НДС может «в какой-то мере» повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий, но в отличии от роста дефицита через заимствования, точно не может быть источником устойчивого инфляционного давления, сказала глава ЦБ.
А если бы правительство пошло для финансирования необходимых расходов на увеличение дефицита бюджета, ЦБ пришлось бы значимо повысить прогноз ставки на 2026 г. Сейчас диапазон средней ключевой ставки на следующий год составляет 12-13%. Решение правительства не делать этого «снимает наше это опасение», сказала Набиуллина.
Планируется, что дефицит бюджета в 2026 г. составит 1,6% ВВП, в 2027 г. – 1,2%, в 2028 г. – 1,3%, говорил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства, где 24 сентября рассматривался проект нового бюджета. По итогам прошедшего совета директоров ЦБ 19 сентября Набиуллина относила риски более высокого дефицита бюджета к проинфляционным – они могут ограничить «возможности снижать ключевую ставку». Сейчас Банк России видит определенность по бюджету и будет учитывать это при принятии решения по ставке, сказала его глава. Ближайшее заседание совета директоров Банка России пройдет 24 октября.
Также Набиуллина заметила, что ожидания рынка по снижению ключевой ставки стали более сдержанными, чем до сентябрьского заседания, когда вопреки консенсусу регулятор снизил ее всего на 1 п.п., с 18% до 17% годовых. «Дальше мы будем двигаться, тщательно выверяя каждый шаг», — подчеркнула глава ЦБ.
Набиуллина также позитивно оценивает вектор на снижение цены отсечения бюджетного правила. О том, что Минфин снизит цену отсечения для нефти в рамках бюджетного правила, 18 сентября заявил Силуанов. Планка будет снижаться на $1 в год и к 2030 г. составит $55/барр. – сейчас она на уровне $60/барр.(доходы от продажи нефти до этой цены идут в федеральный бюджет, а сверх этой цены – в Фонд национального благосостояния). Эта поэтапность поможет восстановить запас прочности и будет благотворно влиять на долгосрочные процентные ставки, потому что будут снижаться премии за риск, заметила Набиуллина.
Доходы на 2026 г. прогнозируются на уровне 40,3 трлн руб., причем доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет почти до 78%, отметил премьер-министр Михаил Мишустин 24 сентября на заседании правительства. Расходы вырастут до 44,1 трлн руб.
Вместе с поправками в закон о казне на 2025 г. и проектом финансового плана страны на 2026–2028 гг. Минфин подготовил предложения с налоговыми корректировками. Ключевое и самое «прибыльное» для доходов бюджета – повышение ставки НДС на 2 п.п. Эффект налоговых мер для доходов бюджета оценивается примерно в 1,2 трлн руб. в 2026 г., писали «Ведомости». Дополнительные доходы бюджета только от повышения НДС будут иметь порядок 0,5–0,6% ВВП (это около 1,2–1,4 трлн руб.), на эту же величину при прочих равных улучшится структурный баланс, оценивал старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
Представитель ЦБ ранее отмечал, что финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 г. в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части.