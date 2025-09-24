Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2026 году составит 1,6% ВВП

Ведомости

Дефицит федерального бюджета в 2026 г. планируется в размере 1,6% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства, его цитирует «Интерфакс». В 2027 и 2028 гг. ожидается снижение дефицита до 1,2% и 1,3% соответственно.

Поступление доходов ожидается в размере 40,3 трлн руб. в 2026 г., 42,9 трлн руб. в 2027 г. и 45 трлн руб. в 2028 г., рассказал Силуанов. Расходы федерального бюджета в 2026 г. составят 44,1 трлн руб., в 2027 г. – 46 трлн руб., в 2028 г. – 49,4 трлн руб.

Эти параметры, по словам министра, свидетельствуют о возврате на устойчивую траекторию сбалансированности бюджета.

24 сентября правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. В разработанных Минфином и одобренных правительством документах также указано, что стандартная ставка НДС будет повышена с 20 до 22%. При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что проект бюджета, внесенный правительством, сбалансирован. Это, по его словам, позволяет государству выполнять все социальные обязательства в полном объеме.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте