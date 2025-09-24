Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2026 году составит 1,6% ВВП

24 сентября правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. В разработанных Минфином и одобренных правительством документах также указано, что стандартная ставка НДС будет повышена с 20 до 22%. При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров.