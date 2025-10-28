В России готовится редкий выпуск конвертируемых облигаций

Девелопер «Самолет» готовит редкий на отечественном рынке выпуск конвертируемых облигаций. Это инструмент на стыке облигаций и акций, а главная задача эмитента – монетизировать волатильность акций и снизить ставку привлечения долга, передал «Ведомостям» через представителя Денис Шулаков, руководитель блока рынков капитала ГПБ – соорганизатора выпуска и агента по размещению.