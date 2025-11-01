Брокеры научились разблокировать бумаги США в Euroclear без лицензии OFAC

Брокеры научились разблокировать бумаги США в Euroclear без лицензии OFACОни убедили юристов депозитария, что требование американской лицензии – избыточное
Отечественные брокеры научились без лицензии регулятора США OFAC выводить из бельгийского депозитария Euroclear ценные бумаги американского происхождения, разблокированные по лицензии казначейства Бельгии. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в крупном брокере и еще один – в юридической фирме. Уже есть несколько успешных кейсов, хотя до сих пор считалось, что лицензия OFAC для этого необходима.
В июне прошлого года США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу НРД и НКЦ. Через месяц Euroclear уведомил НРД, что теперь для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется разрешение OFAC. Это касается даже случаев, когда у инвестора уже есть разрешение казначейства Бельгии на распоряжение этими активами. С тех пор американский регулятор не выдал ни одной лицензии.
Бельгийские юристы, сотрудничающие с российскими коллегами и брокерами по теме разблокировки, убедили юристов Euroclear, что требование лицензии OFAC – избыточное и ничем не обусловленное, рассказывает собеседник в брокере. В итоге переговорщики пришли к такой конфигурации: если у инвестора нет связи с юрисдикцией США, то лицензия OFAC не требуется, делится источник. О трех успешных кейсах разблокировки без американской лицензии в разных брокерах 1 ноября объявило адвокатское бюро NSP в своем Telegram-канале. Ряд успешных кейсов реализовал собеседник в брокере, еще несколько переводов без лицензии OFAC сейчас запущены в тестовом режиме, рассказывает он.
Активы миллионов российских инвесторов заблокированы из-за санкций ЕС против НРД. Большая часть бумаг подпала под блокировку, потому что учитывалась в Euroclear, он заморозил их по указанию местных властей за несколько месяцев до введения ограничений против отечественного депозитария летом 2022 г. Добиться разморозки активов возможно путем подачи заявки на лицензию в регулятор заблокировавшей их страны. Условия – активы останутся в ЕС или будут переведены в Великобританию, Швейцарию либо США, ни один из участников схемы не находится под санкциями, а местный профучастник выступит гарантом. Тенденцией в последнее время стало требование получать специальное разрешение еще и в стране, куда активы будут переведены. Срок реальной разблокировки активов в случае обращения за лицензией в европейский регулятор составляет 1,5–3 года. Стоимость сопровождения разморозки юристами зависит от размера активов, сложности цепочек их хранения и связи с той или иной юрисдикцией.