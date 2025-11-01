Брокеры научились разблокировать бумаги США в Euroclear без лицензии OFAC

Активы миллионов российских инвесторов заблокированы из-за санкций ЕС против НРД. Большая часть бумаг подпала под блокировку, потому что учитывалась в Euroclear, он заморозил их по указанию местных властей за несколько месяцев до введения ограничений против отечественного депозитария летом 2022 г. Добиться разморозки активов возможно путем подачи заявки на лицензию в регулятор заблокировавшей их страны. Условия – активы останутся в ЕС или будут переведены в Великобританию, Швейцарию либо США, ни один из участников схемы не находится под санкциями, а местный профучастник выступит гарантом. Тенденцией в последнее время стало требование получать специальное разрешение еще и в стране, куда активы будут переведены. Срок реальной разблокировки активов в случае обращения за лицензией в европейский регулятор составляет 1,5–3 года. Стоимость сопровождения разморозки юристами зависит от размера активов, сложности цепочек их хранения и связи с той или иной юрисдикцией.