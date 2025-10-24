Процентные доходы Euroclear от российских активов упали на 25%

23 октября Bloomberg писало, что лидеры стран Евросоюза отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы России для помощи Украине, до декабря. Собеседники агентства рассказали, что такое решение было принято после того, как Бельгия потребовала более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро.