Процентные доходы Euroclear от российских активов упали на 25%
В период с января по сентябрь 2025 г. доход от процентов замороженных российских активов депозитария Euroclear достиг 3,9 млрд евро, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из отчета компании.
Euroclear выделил 2,6 млрд евро на непредвиденные взносы по регламенту ЕС на 2025 г. Из этой суммы 1,6 млрд евро были перечислены Европейской комиссии в июле, второй транш ожидается в начале 2026 г. согласно установленному графику.
Компания оценивает прямые издержки, вызванные санкциями и ответными мерами со стороны России, за первые девять месяцев 2025 г. в размере 82 млн евро, а также снижение доходов от бизнеса на 25 млн евро.
Основная часть замороженных средств размещена в бельгийском депозитарии Euroclear, но еще около 25 млрд евро находятся на частных банковских счетах в странах ЕС.
23 октября Bloomberg писало, что лидеры стран Евросоюза отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы России для помощи Украине, до декабря. Собеседники агентства рассказали, что такое решение было принято после того, как Бельгия потребовала более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро.