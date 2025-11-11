Фонды облигаций предпочитают вкладывать в транспорт, банки и нефтегаз

Фонды облигаций предпочитают вкладывать в транспорт, банки и нефтегазВ сентябре на такие долговые бумаги пришлось более трети вложений в корпоративные облигации
В портфелях паевых инвестиционных фондов среди корпоративных долговых бумаг лидируют облигации транспортных компаний, банков и нефтегазового сектора, пишет старший аналитик «Эйлера» Елена Бакланова в обзоре (есть у «Ведомостей»). В сентябре 2025 г. на эти секторы пришлось 35,9% вложений фондов в корпоративные облигации, что на 6 процентных пунктов (п. п.) меньше, чем на начало года.
В «Эйлере» рассмотрели структуру вложений 30 ПИФов, включая биржевые и открытые фонды облигаций и смешанных инвестиций, на долю которых 30 сентября 2025 г. приходилось 83,7% (888,1 млрд руб.) совокупной стоимости чистых активов соответствующих групп, пишет Бакланова в обзоре. Поскольку смешанные фонды инвестируют также в акции, для определения вложений в облигации «Эйлер» использовал только объем вложений в облигации российских эмитентов (без учета облигаций с ипотечным покрытием), а не общие активы фондов, говорится в нем.