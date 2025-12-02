ВТБ не закладывает в бизнес-план сценарий роста акций в 2026 году

Рынок акций каждый день «учитывает то одно, то второе», он «не уверен» и основания для этого есть, также отметил в ходе брифинга предправления ВТБ Андрей Костин. Американский план по урегулированию украинского конфликта «вселил во всех, наверное, надежду». Но если дальнейшие события, позиция украинской администрации и европейских стран серьезно повлияют на первоначальный план и из него будут изъяты основные моменты, которые имеют принципиальное значение для России, договориться будет сложно, полагает глава ВТБ.