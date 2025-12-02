Газета
Главная / Инвестиции /

ВТБ не закладывает в бизнес-план сценарий роста акций в 2026 году

Но рынок может вырасти в разы, если будут достигнуты договоренности
Мария Викулова
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В бизнес-план на 2026 г. ВТБ не закладывает сценария увеличения котировок акций, рассказал журналистам его первый зампред Дмитрий Пьянов в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает корреспондент «Ведомостей». Рынок в ближайший год ждет боковое движение, предполагает топ-менеджер.

Рынок акций каждый день «учитывает то одно, то второе», он «не уверен» и основания для этого есть, также отметил в ходе брифинга предправления ВТБ Андрей Костин. Американский план по урегулированию украинского конфликта «вселил во всех, наверное, надежду». Но если дальнейшие события, позиция украинской администрации и европейских стран серьезно повлияют на первоначальный план и из него будут изъяты основные моменты, которые имеют принципиальное значение для России, договориться будет сложно, полагает глава ВТБ.

Если же договоренности будут достигнуты, рынок прыгнет «сразу в разы», но пока ВТБ исходит из спокойного сценария и не закладывает серьезного скачка цен на фондовом рынке, сказал Костин. «Я не думаю, что сегодня или завтра удастся договориться по всем пунктам», – заключил он.

Индекс Мосбиржи снижается в предверии встречи Путина и Уиткоффа

Инвестиции / Рынки

К 13:55 индекс Мосбиржи терял 0,15% и находился на уровне 2682,98 пункта. С начала года бенчмарк опустился на 6,9%.

Ранее сообщалось, что 2 декабря президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, с которым, как ожидается, они обсудят согласованный Вашингтоном с Киевом мирный план.

В ноябре США представили свой мирный план по урегулированию украинского кризиса. Эти предложения включали передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России, писали «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ. Изначально сообщалось, что план состоял из 28 пунктов, затем их количество пересматривали: президент США Дональд Трамп заявил в конце ноября, что план сократили до 22 пунктов. 1 декабря пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт указывала, что Вашингтон серьезно доработал пункты мирного плана.

Россия в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей, говорил 27 ноября Путин.

